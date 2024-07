Ao vivo: Presidente Lula lança Plano Safra 2024/2025 em Brasília

Nesta quarta-feira (3.jul.2024), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do lançamento do Plano Safra 2024/2025 para a agricultura familiar no Palácio do Planalto, ao lado do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. O pacote, anunciado pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, alcança um recorde de R$ 475,5 bilhões para financiar a produção agrícola.

O novo plano se divide em duas partes distintas: o primeiro, tradicional e robusto, destinado à agricultura empresarial, com um montante de R$ 400,6 bilhões, sendo R$ 293,9 bilhões para custeio e comercialização e R$ 106,7 bilhões para investimentos. O segundo plano, voltado para os produtores familiares, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, disponibiliza R$ 74,98 bilhões em crédito. Assista ao vivo!