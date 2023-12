Em Maringá, no Paraná, acontece neste sábado a 39ª Copa Cocamar de Cooperados

A Cocamar Cooperativa Agroindustrial, de Maringá, no Paraná, realiza neste sábado (09.12) a 39ª edição da sua Copa Cocamar de Cooperados, um evento que deve superar a participação de duas mil pessoas. As atividades terão início às 9h e abrangerão uma variedade de competições, incluindo disputas de futebol suíço em várias categorias, futebol digital, truco, bocha e tênis de areia.

Os participantes representam dezenas de municípios do Paraná e de estados vizinhos, unindo-se para integrar equipes de futebol em competições divididas por faixas etárias: principal, veteranos, master e supermaster.

Uma novidade na edição deste ano é a inclusão do tênis de areia para equipes mistas. Enquanto isso, torneios tradicionais, como o truco e a bocha, atraem participantes de todas as idades. O futebol digital, por sua vez, conta principalmente com jogadores jovens.

João Sadao, gerente de Cooperativismo, destaca: "A Copa Cocamar de Cooperados é um evento que promove a integração e fortalece os laços de amizade entre os participantes de várias regiões da atuação da cooperativa".

A expectativa é que os vencedores dessas emocionantes competições sejam anunciados a partir das 16h, encerrando um dia repleto de entusiasmo esportivo e confraternização entre os cooperados e participantes de todo o evento.

Fonte: Pensar Agro