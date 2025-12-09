MS Notícias

09 de dezembro de 2025
Vídeos: Gretap consegue retirar jiboia do eixo de carro na Capital

Para retirar o animal do eixo, a roda dianteira esquerda precisou ser removida

Uma equipe do Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal (Gretap) conseguiu, na tarde desta segunda-feira (8.dez.25), retirar com vida uma cobra que estava enrolada no eixo de um Honda Fit estacionado no Parque dos Poderes, em Campo Grande (MS).

Em imagens encaminhadas à reportagem do MS Notícias, é possível ver os profissionais segurando o animal de pouco mais de 1 metro, que havia se alojado no carro cerca de 40 minutos antes, como mostramos aqui.

A dona do veículo, uma servidora que trabalha no Parque, acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) após a serpente ser vista entrando sob o carro.

Para retirar o animal do eixo, a roda dianteira esquerda precisou ser removida. A PMA acionou então uma equipe do Gretap, órgão especializado em salvamento da fauna silvestre vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc). O grupo foi criado em 2020, diante das queimadas que atingiram a fauna e flora pantaneira.

