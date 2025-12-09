Vídeo: Jiboia enrola no eixo de carro em Campo Grande

Uma cobra jiboia (Boa constrictor) enrolou-se no eixo de um Honda Fit estacionado na Avenida Desembargador José Nunes da Silva, no cruzamento com a Avenida Waldir dos Santos Pereira, em Campo Grande (MS), por volta das 13h desta 2ª feira (8.dez.25).

A serpente foi filmada se envolvendo no amortecedor do carro, nas proximidades do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

De acordo com uma fonte, amiga da proprietária do carro, uma das rodas do veículo foi removida pela Polícia Militar Ambiental (PMA), que, até o momento do contato com a reportagem, ainda tentava retirar o réptil grudado próximo ao eixo e à peça do amortecedor. Veja as imagens:

