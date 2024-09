Ação conjunta entre da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e PRF resgata idosa no Pantanal

Uma moradora ribeirinha de 82 anos foi resgatada após sofrer queimaduras graves em um acidente doméstico no Pantanal de Paiaguás. Dona Maria José Pereira, que vive na comunidade do Bracinho, sofreu queimaduras de segundo grau enquanto manuseava o fogão à lenha em sua casa, que acabou sendo completamente destruída pelas chamas.

A operação de resgate ocorreu na 5ª feira (29.ago.24) e foi coordenada pela Defesa Civil em parceria com o Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o capitão Maxwelbe de Moura Fé, da Defesa Civil, os bombeiros prestaram os primeiros socorros à vítima no local, e, em seguida, um helicóptero da PRF foi acionado para transportar Dona Maria José até Corumbá, onde ela está recebendo atendimento médico.

"Após o acionamento do nosso comando, o helicóptero da PRF foi imediatamente deslocado para o local. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi transportada para Corumbá para atendimento hospitalar", afirmou o capitão Maxwelbe.

O resgate ocorreu durante uma operação de assistência humanitária realizada pela Defesa Civil no Alto Taquari, que segue até este sábado (31). A ação, iniciada em 25 de agosto, atendeu cerca de 230 famílias na região com a entrega de cestas básicas, água potável, e assistência médica e social. Esta operação é a primeira do tipo no Pantanal.

Mais três ações humanitárias estão previstas para o mês de setembro no Alto Pantanal, Baixo Pantanal e Taquari, com retornos planejados para outubro e novembro.