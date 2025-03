MP apura irregularidade em contrato sem licitaÃ§Ã£o de centro mÃ©dico de Ribas

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu um procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades na contratação, sem licitação, de um imóvel para funcionamento do CERN – Centro de Especialidades Médicas em Ribas do Rio Pardo. A apuração foi divulgada nesta 2ª feira (31.mar.25), por meio do Diário Oficial do MPMS.

De acordo com a investigação, o contrato firmado em 2024 entre a prefeitura do município e a proprietária Maryane Hirahata Shiota pode ter violado princípios legais da administração pública. A suspeita é de que houve irregularidades no processo de inexigibilidade de licitação, o que motivou o Ministério Público a dar sequência ao inquérito.

A portaria assinada pelo promotor de Justiça George Zarour Cezar aponta que ainda há diligências em andamento, como a oitiva do autor do relatório técnico de avaliação do imóvel e o envio de informações pela prefeitura sobre eventual rescisão ou reajuste do contrato nº 118/2024. O município terá 10 dias para responder.

O MP também considerou, entre os fundamentos, dispositivos da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações), que prevêem responsabilização solidária de agentes públicos e contratados em casos de contratações diretas indevidas com dolo, fraude ou erro grosseiro.