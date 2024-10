'Bebê veado' é resgatado mamando na mãe que morreu atropelada em MS

Na 2ª feira (14.ou.24), a Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou um filhote de veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) no município de Ponta Porã, a 315 quilômetros de Campo Grande. O animal foi encontrado tentando mamar em sua mãe, que já estava morta, possivelmente atropelada, em uma estrada vicinal.

A cena comovente foi flagrada por um morador local, que retornava do trabalho e se deparou com o pequeno ao lado da mãe já sem vida. Preocupado com a segurança, ele levou o filhote para casa e o alimentou com mamadeira até a chegada da polícia.

Ao atender a ocorrência, a PMA identificou o animal como uma fêmea com aproximadamente 50 dias de vida. Apesar da perda da mãe, o filhote estava em boas condições de saúde.

Ele então foi encaminhado à sede do 2º Batalhão da PMA, em Dourados, de onde será transferido para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). No CRAS, receberá cuidados especializados para aumentar suas chances de ser reintroduzido ao habitat natural.

Por meio de nota, a PMA orientou a população a não levar filhotes de animais silvestres para casa ao encontrá-los sozinhos. Segundo a corporação, tentar cuidar desses animais sem conhecimento técnico pode reduzir suas chances de sobrevivência. A recomendação é que a polícia seja acionada imediatamente.