Irmão de vereador é acusado de assédio sexual a alunas na escola

O professor de história, Ivanildo Sanches, irmão do vereador Profº Jayme (PSDB), é acusado pelo pai por alunas do 7º ano de assédio sexual a meninas do 7º ano na sala de aula da Escola Estadual José Bonifácio, em Porto Murtinho (MS).

Segundo boletim de ocorrência, o pai de uma das alunas compareceu a escola após denúncia da filha, e obteve acesso a uma ata confeccionada às 9h da manhã desta 4ª.feira (18.set.24), em que descobriu que a diretora da unidade Suely de Oliveira Carvalho, o diretor adjunto Manoel Jorge da Silva e o secretário escolar Carlos Antônio Romero Cascurta já estavam a par da situação.

Conforme o documento, o professor ficava “abraçando os alunos e cotando piada de sexo”. Além disso, ele não estava passando conteúdos aos alunos e ameaçava ‘retirar’ pontos caso eles relatassem algo que estava acontecendo dentro da sala de aula.

Diante do exposto a diretora disse que afastaria o professor e levaria o caso ao Conselho Tutelar para que os procedimentos cabíveis fossem adotados.

Ainda conforme relatado em ata, a coordenadora Doracy Mallorquin foi quem recebeu o abaixo assinado dos alunos pedindo a troca do professor. Eis:

A situação de assédio, segundo apurado pelo MS Notícias, começou a ficar mais intensa há uma semana. No entanto, em grupos de conversa no WhatsApp, pais relataram que alunas já haviam sido assediadas na unidade há dois anos. Em um dos relatos, o professor supostamente teria oferecido a senha do ‘wi-fi’ se em troca a menina ‘ficasse com ele’. Veja:

Não conseguimos contato com o professor suspeito. O espaço segue aberto para futuros posicionamentos.