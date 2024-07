Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal chega a Iguatemi

O município de Iguatemi (MS) foi contemplado na última sexta-feira (12) pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal em parceria com governo de MS.

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), é uma iniciativa do governo federal em parceria com governo de MS através da Secretaria Executiva de Agricultura Familiar, de Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF-SEMADESC) que visa fortalecer a agricultura familiar e garantir o acesso a alimentos de qualidade para as famílias indígenas em situação de vulnerabilidade alimentar.

Foto: Divulgação

O PAA é coordenado pela SEAF-SEMADESC em parceria com AGRAER e municípios e tem como objetivo principal comprar produtos diretamente dos agricultores familiares, promovendo a inclusão social e produtiva desses trabalhadores rurais.

Foto: Divulgação

"Com a adesão ao PAA, nossos produtores indígenas terão uma fonte segura de renda, o que contribuirá para o desenvolvimento econômico da região. Além disso, a população terá acesso a alimentos frescos e nutritivos, melhorando a qualidade de vida de todos", afirmou o secretário executivo da SEAF-SEMADESC, Humberto de Mello Pereira.