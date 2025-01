Adriane forma equipe para levar adiante estratégia de gestão renovadora e inclusiva

A prefeita Adriane Lopes (PP) definiu o primeiro escalão para tocar seu segundo mandato em Campo Grande (MS). Focada no objetivo de fazer do planejamento estratégico o mecanismo propulsor da engrenagem política e administrativa, ela incluiu nesta base nomes escolhidos a dedo, entre eles os secretários Marcelo Miglioli (de Infraestrutura e Serviços Públicos), Thelma Mendes (Casa Civil) e Darci Caldo (de Articulação Regional).

Segundo explicou Adriane, cada escolha foi feita mediante uma criteriosa avaliação de competências, princípios e valores identificados com sua maior ambição no cargo, que é desenvolver e modernizar a Capital num processo da mais ampla inclusão social e geração de oportunidades. Assim, cada auxiliar de governo, independentemente da categoria, vai exercer um papel determinante na execução de suas responsabilidades.

Para completar o mosaico funcional e pensante no qual se alinharão as peças estratégicas desta engrenagem, falta encontrar quem responderá pela Secretaria de Governo. Adriane já tem suas soluções, porém prefere fazer as coisas na hora certa e da melhor maneira. Cogitado para a missão, o vereador Carlão Borges (PSB) tem a sua simpatia e da senadora Tereza Cristina (PP).

Com admiração de Tereza Cristina, Carlão pode integrar o governo de Adriane Lopes. Foto: Arquivo

Experiente, com quatro mandatos e presidente da Câmara Municipal em duas legislaturas, maior liderança local do PSB, Carlão vem fazendo do diálogo paciente o papel de construir entendimentos, aparando as arestas e, ainda, removendo obstáculos que poderiam travar o governo de Adriane. O seu nome é pinçado entre as opções para dirigir um dos órgãos do escalão superior do governo estadual.

Entretanto, parece estar mais próximo do desafio campo-grandense. Se eventualmente fosse convidado e aceitasse a Secretaria Municipal de Governo, precisaria renunciar à 1ª secretaria da Câmara, abrindo uma vaga que, neste caso, só pode ser preenchida por meio de eleição específica para o cargo. E este é um nicho importantíssimo para o partido da prefeita, pois abrir a oportunidade de entronizar um vereador do PP na Mesa Diretora. A faca e o queijo, tudo indica, estão disponíveis.

GRAU DE EXIGÊNCIA

A seleção de nomes atesta o elevado grau de exigência que guiou a prefeita para suas escolhas. Em lugar de distribuir prêmios de compensação e lotear politicamente os cargos, optou pela meritocracia. Um dos exemplos foi encontrar quem conduziria as duas novas — e inovadoras — pastas na estrutura administrativa do Município, as secretarias da Casa Civil e de Articulação Regional.

Para a Casa Civil, Adriane chamou alguém que conhece bem, não só nos terrenos afetivo e político, mas também na capacidade técnica. Sua ex-chefe de Gabinete, Thelma Neves, é psicóloga, pedagoga, pós-graduada em Gestão de Projetos. Possui habilitação do Instituto Brasileiro de Coaching (IBC) e já foi superintendente e secretária-adjunta de Assistência Social.

GOVERNO PARTICIPATIVO

Igualmente credenciado é o nome de Darci Caldo. Com ele, a gestão de Adriane Lopes e a Secretaria Municipal de Articulação Regional ficam sedimentadas na imensa planície de um governo participativo e forte nas diversas parcerias com a sociedade civil. Formado em Gestão Pública, com especialização em Administração e Gerência de Cidades, Darci era assessor especial no primeiro mandato de Adriane.

Além do ganho na busca de excelência em gestão, com nomeações desse tipo, Adriane também se fortalece politicamente, graças à composição de secretários cacifados pelo exercício competente do diálogo. A prefeita fez as mudanças que entendeu necessárias, embora não possa ter agradado a todos. Porém, foi corajosa e inteligente na montagem de seu time. Afinal, sabe que ao final de sua histórica gestão, Campo Grande estará ainda mais perto de dar as boas-vindas à chegada do primeiro milhão de habitantes.