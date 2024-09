Agricultura de MS recebe R$ 500 milhões do Plano Safra

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) anunciou nesta 2ª.feira (16.set.24), a liberação de R$ 500 milhões para o Plano Safra 2024-2025, que beneficiará mais de 30 mil agricultores em Mato Grosso do Sul.

A medida do Governo do presidente Lula (PT), mira impulsionar as atividades no campo, com apoio especial ao pequeno produtor. “O grande já está muito protegido, tem o crédito, sabe fazer o que ele quiser fazer, eu acho que o desafio que está colocado para todos nós aqui é fazer chegar lá na ponta”, disse o deputado federal Vander Loubet (PT), durante discurso na cerimônia de assinatura da liberação da verba em Campo Grande (MS).

Com foco no pequeno produtor, deputado federal Vander Loubet assina liberação de R$ 500 milhões ao Plano Safra 2024-2025. Foto: Mairinco de Pauda

Com créditos do Plano Safra 2024/2025, os agricultores sul-mato-grossenses poderão procurar bancos e entidades e solicitar análise para financiamento, com a expectativa de que esses recursos contribuam para o desenvolvimento e a sustentabilidade das atividades agrícolas no estado.

O plano trouxe um aumento de 44% no volume de recursos para pequenos produtores rurais, com juros reduzidos de 0,5% a 3% ao ano, prazos flexíveis e bônus para práticas sustentáveis.

O deputado federal Vander Loubet (à esquerda) e o secretário da Semadesc, Jaime Verruck (à direita). Foto: Mairinco de Pauda

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, elogiou o plano, descrevendo-o como “amplo e abrangente” para atender às necessidades do setor no Estado. Verruck destacou: “O que os produtores da Agricultura Familiar queriam era recursos. O Governo disponibilizou meio bilhão de reais; linhas de crédito competitivas, os juros estão baixos, em alguns casos ficam aquém da inflação; os prazos estão longos, e tem fundo garantidor para avalizar o financiamento e o produtor sair do banco com uma resposta positiva. Agora, espero que os bancos sejam tão rápidos na liberação dos financiamentos quanto foram as falas dos representantes dos bancos que estiveram aqui".

Representando a Assembleia Legislativa de MS no ato, o deputado estadual Zeca do PT externou confiança de que os recursos do Plano Safra chegarão aos pequenos produtores e serão utilizados em sua totalidade. Zeca ainda fez questão de “registrar gratidão ao Governo do Estado em nome dos agricultores familiares”, em fala dirigida ao secretário Jaime Verruck, pelo apoio que a gestão Eduardo Riedel tem dispensado ao setor.

O deputado estadual e ex-governador Zeca do PT aparece como o segundo da esquerda para a direita na imagem. Foto: Mairinco de Pauda

No evento também foram assinados alguns créditos de custeios com agricultores familiares de Nioaque e Glória de Dourados e termos de cooperação técnica com o Sebrae, com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e com uma empresa que vai trabalhar no credenciamento dos interessados em adquirir o crédito agrícola.

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Governo federal reúne diversos agentes públicos em apoio ao pequeno agricultor de Mato Grosso do Sul. Foto: Reprodução

Vander lembrou que para chegar à realidade de agora foi preciso um esforço conjunto, ante a inexistência dos mecanismos de financiamento aos pequenos produtores no governo passado. Ele, porém, agradeceu à ex-ministra da Agricultura, agora senadora Tereza Cristina (PP), por ‘virar a página’ e ajudar a trazer a bancada moralista. “Não foi fácil recuperar o Ministério, eu lembro. E, assim, o nosso empenho, o ministro [Carlos Fávaro] me pediu pessoalmente, o Thiago sabe disso, para a gente trazer a bancada moralista. A senadora Tereza foi fundamental para trazer a CONAB para dentro do Ministério da Agricultura, tirar do MAPA, era uma queda de braço. E eu acho que o governo do presidente Lula tem essa sensibilidade e essa capacidade de interagir com todo mundo”, comentou Vander.

Vander também defendeu a colaboração entre diferentes ministérios para a sustentabilidade e a segurança alimentar. “Não dá para falar em alimentos saudáveis sem envolver o Ministério da Saúde e o Ibama”, avaliou.

Por fim, o deputado elogiou o trabalho do Ministério e a articulação política que possibilitou o aperfeiçoamento do Plano Safra. “O Brasil está vivendo um momento de resposta efetiva do governo, e este plano é fruto de muito trabalho e articulação”, completou.

DESAFIANDO BANQUEIROS

Vanderley Ziger Secretário do MDA.

Representando o ministro Paulo Teixeira (MDA), O secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Vanderley Ziger, detalhou o plano e desafiou bancos e instituições a garantir a contratação total dos recursos.

Em 2023, foram realizadas 6.332 operações de crédito no Estado, totalizando R$ 346 milhões. O novo volume disponibilizado inclui três fundos garantidores para facilitar o acesso ao crédito. Os juros para produção de alimentos giram em torno de 3% ao ano, podendo reduzir para 2% com práticas sustentáveis.

A novidade deste ano é o Pronaf Florestas Produtivas, que incentiva a conversão de áreas degradadas em lavouras de silvicultura, com condições favoráveis para financiamento. Ziger destacou: “Mato Grosso do Sul tem uma Agricultura forte, tanto empresarial quanto familiar, e um potencial imenso a ser explorado. O Plano Safra da Agricultura Familiar mostra que o Governo Federal está presente e quer assegurar que esses recursos cheguem aos agricultores para que produzam mais alimentos de qualidade para a mesa dos brasileiros", concluiu Ziger.