Alan Guedes perde mais um "round" com renúncia de Barbosinha

A mais recente pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Dourados, realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, mostra o radialista e ex-deputado Marçal Filho (PSDB) com folga na liderança em todos os cenários simulados. Ele tem, em alguns casos, mais que o dobro das pontuações do segundo colocado, o prefeito Alan Guedes (PP), que tentará se reeleger, enquanto colado em terceiro aparece o vice-governador José Carlos Barbosinha (PSD).

O vice-governador Barbosinha, do PSD fora da disputa, agora é cabo eleitoral de Marçal | Foto: João Garrigó

Com estas três candidaturas, Guedes acreditava que poderia melhorar suas chances. Sua lógica e seu desejo apostavam no fracionamento de votos entre Marçal e Barbosinha, dois lançados e apoiados na base tucana do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel. Porém o vice-governador já comunicou e reiterou a decisão, endossada pelo senador pessedista Nelsinho Trad, de não ser mais candidato e estará na linha de frente da campanha dos tucanos.

A imprensa e os analistas douradenses agora fazem esta leitura: após a pancada probabilística que vem sofrendo na pesquisa, Alan Guedes vê o seu caminho ficar mais estreito, política e eleitoralmente espremido diante da unificação de forças em favor de Marçal. Outro contratempo é o jogo das alianças, que também está desembrulhando um amargo presente para o prefeito. Além do PSD, o PSDB trafega numa via de entendimentos com a expectativa de atrair o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caso seja consumada mais esta parceria pró-Marçal, desfaz-se de vez a expectativa que Guedes vinha acalentando por uma disputa pulverizada. Este seria o melhor meio – segundo sua convicção – de dividir os votos da concorrência. Assim, teria melhor condição de garantir em torno de seu nome um apoio maciço e mais compacto.

Marçal e Azambuja: pré-candidatura abre vantagem com apoio de partidos e lideranças | Foto: Reprodução/ Instagram

NÚMEROS DO PESADELO

A pesquisa de intenção de votos que assombra Guedes foi divulgada na segunda-feira, 22, pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência. Protocolada junto à Justiça Eleitoral com o registro MS-04614/2024, a amostragem resulta de entrevistas de 15 a 20 deste mês com mil eleitores douradenses. Com margem de erro de 3,1% para mais ou para menos, o intervalo de confiança é de 95%.

Marçal livra sobre os rivais uma acentuada dianteira nos diferentes cenários simulados pelo instituto. Para realçar o pesadelo guedista, é ele também o mais rejeitado entre os candidatos. Na consulta espontânea, o tucano abre sobre o progressista mais que o dobro das intenções de votos: 29,6% a 12,8%. Barbosinha é o terceiro, encostado em Guedes, com 10,6%. Os demais estão abaixo de 1,5%.

Em dois cenários para respostas estimuladas é Marçal o líder. No primeiro, ele tem 43,2%, seguido por Guedes, com 18%, e Barbosinha, com 13%. No segundo, o radialista vem com 47%, o dobre de Guedes (23%). As coisas ficam mais cinzentas para o prefeito no quadro dos pré-candidatos mais rejeitados pelos douradenses. Com 28%, Guedes ganha de todos, inclusive do petista Tiago Botelho, o segundo, com 23%.