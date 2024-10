Anastácio: Cido é eleito prefeito e terá 4 vereadores na Câmara

Cido, do PSDB, foi eleito prefeito de Anastácio (MS) com 48,41% dos votos (6.396 no total). O pleito foi realizado no domingo (6.out.24).

Em segundo lugar, Aline Cauneto, do Podemos (PODE), obteve 28,91% (3.820 votos), seguida por Ademir Alves, do MDB, com 17,85% (2.359 votos). Joãozinho Bem Te Vi, do Republicanos, ficou com apenas 4,83% (638 votos).

No legislativo, o PSDB também se destacou garantido 4 legisladores tucanos que devem facilitar o trabalho do executivo nos próximos quatro anos. Eis a lista de vereadores eleitos:

Lincoln Pellicioni (PSDB) - 416 votos;

- 416 votos; Manoel Luiz (PSDB) - 389 votos;

- 389 votos; Bruno Areco (PSDB) - 299 votos;

- 299 votos; Robson Pertile (MDB) - 383 votos;

- 383 votos; Udersson Pastel (UNIÃO) - 305 votos;

- 305 votos; Profª Vilma Ferreira (PSD) - 337 votos;

- 337 votos; Macalé (PV) - 335 votos;

- 335 votos; Prof. Aldo (MDB) - 314 votos;

- 314 votos; Fábio Pertile (PSDB) - 299 votos;

- 299 votos; Zequinha da Ótica (PSD) - 385 votos.

