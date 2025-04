Zeca critica apoio de Riedel à anistia, mas defende permanência do PT no governo

No último sábado (5.abr.25), o deputado estadual e ex-governador Zeca do PT criticou o posicionamento favorável do governador Eduardo Riedel (PSDB) à anistia política dos envolvidos nos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Segundo Zeca, ao apoiar a anistia, Riedel assume uma posição da extrema-direita e publicamente defende baderneiros e criminosos. "Fica claro que Riedel quer a anistia para o inelegível e inominável ex-presidente e esconde sua intenção falando das pessoas que foram julgadas e estão presas", divulgou o deputado.

O ex-governador ressalta que "as pessoas presas não são velhinhas inocentes, como tentam passar. Ao contrário, são pessoas adultas, sendo a maioria homens, que atentaram contra a democracia e que tiveram a oportunidade de aceitar acordo de não persecução penal para evitar a prisão - o que recusaram", afirmou. O parlamentar ainda cita o prejuízo de R$ 30 milhões para os cofres da União por conta da depredação da Praça dos Três Poderes, pontuando que as condenações estão corretas.

Questionado nesta segunda-feira (7) sobre a permanência ou não do PT no governo Riedel, Zeca destacou ser contra a saída e que a presença do Partido é estratégica para pautas importantes.

"Nós não estamos lá a serviço do governo do Riedel. Estamos lá a serviço da agricultura familiar, dos indígenas, dos quilombolas, que precisam de dignidade e respeito. É pelo progresso e desenvolvimento da agricultura familiar e da reforma agrária. Por isso, estamos lá e temos que ficar", concluiu.

Por fim, Zeca comentou também sobre a importância do PT na eleição de Eduardo Riedel em 2022. O deputado pontua ainda que o Partido foi fundamental para a vitória de Riedel e que foi o próprio quem convidou o PT a compor a gestão atual.

"Não estamos lá a pedido nosso. Ele nos ofereceu, reconhecendo o papel que o PT teve na eleição dele. Se não fosse o apoio do PT, explicitamente meu e do deputado Vander, ele não ganhava do pior, que era o candidato do Bolsonaro, o tal do Capitão Contar. Portanto, é um reconhecimento e não temos que abrir mão disso. Ele, se quiser, que nos tire", concluiu o deputado estadual.