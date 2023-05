Avião cheio de drogas é da Igreja Quadrangular, do tio de Damares Alves

A Polícia Federal (PF) apreendeu no sábado (27.mai.23) 290 quilos de skunk (super maconha), que estavam num avião da Igreja Quadrangular — uma das maiores do país no segmento pentecostal. Um homem foi preso com a carga no aeroporto de Belém (PA).

Representantes da igreja confirmaram que a aeronave pertencia à instituição religiosa e que acionaram a Polícia Federal quando perceberam a movimentação no hangar na noite de sexta.

— O que nós achamos e a polícia começa a investigar nesse sentido é que o avião seria roubado junto com a carga. E sumiria para sempre — afirmou o pastor e ex-deputado federal Paulo Bengston, que é um dos líderes da igreja Quadrangular no Pará.

Agentes da PF foram informados sobre um carregamento de entorpecentes com destino à cidade de Petrolina e agiram prontamente.

De acordo com informações da PF, a aeronave estava sendo utilizada pelo ex-deputado e pastor Josué Bengtson e por seu filho, Paulo Bengtson, que também é ex-deputado federal e atualmente integra o governo do estado do Pará.

Josué também é tio e padrinho político de Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra da Família no governo Bolsonaro (2019-2022) e atualmente senadora pelo Distrito Federal.

A carreira política de Damares Alves foi impulsionada pelas mãos de seu tio: primeiro nos anos 1980, quando Damares foi ordenada pastora da Quadrangular e após formar-se em Direito e obter a OAB, começou a atuar em outra esfera política e religiosa.

Nos anos 1990, Damares Alves foi trabalhar no gabinete de Josué Bengtson (PTB-PA) — o nepotismo estava começando a ser extirpado da política — posteriormente, Damares trabalharia em uma série de gabinetes da esfera religiosa, até se tornar ministra da Família e hoje, senadora.

Josué Bengtson, tio de Damares, é o secretário executivo da Igreja Quadrangular do Pará. Sobre a droga encontrada na aeronave, ele e seu filho declararam não ter conhecimento de que o skunk seria carregado na aeronave.