Bolsonaro pode ser indiciado como ladrão de joias, revela BBC

A BBC, uma das maiores emissoras do mundo, destacou em sua reportagem de 3ª.feira (9.jul.24) a iminente apresentação formal de acusações contra o presidente Jair Bolsonaro no caso das joias. Intitulado 'Bolsonaro pode ser acusado por venda de joias', o texto aborda também outros problemas legais enfrentados pelo presidente.

Segundo a matéria, Bolsonaro está sob investigação por supostamente incitar manifestantes que invadiram prédios governamentais após perder as eleições presidenciais de 2022 para seu rival de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva.

O inquérito da Polícia Federal, cujo sigilo foi levantado, revelou detalhes sobre o caso das joias árabes. As peças deveriam ter sido incorporadas ao patrimônio da União, mas, de acordo com as revelações, foram roubadas e vendidas por Bolsonaro e seus aliados.