Brasileira, Taiany morre 'após cair' de prédio na Holanda

Taiany Caroline Martins Matos, de 32 anos, morreu após cair de um prédio em Breda, na Holanda, na manhã de 6ª.feira (3.jan.25).

Familiares dela de Planaltina, no Distrito Federal, onde ela passou o Natal de 2024, espera respostas sobre o que aconteceu.

Taiany morava na Europa há seis anos. Na sua última estada na terra natal, Taiany contou à familiares que estava grávida e queria ficar no Brasil, mas um namorado holandês, de 53 anos, pediu que ela voltasse para a Holanda. Eles estavam namorando há 3 anos.

Esse mesmo namorado relatou à família dela, que Taiany se trancou no quarto para ele não 'ver mensagens' no celular dela. Ao se aproximar muito da sacada, diante do nervosismo, ela teria 'caído'.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) afirmou que acompanha o caso e que "e permanece à disposição para prestar assistência consular aos familiares da cidadã brasileira".

Em perfil oficial em uma rede social, a polícia de Breda informou que conduziu "uma investigação minuciosa em conjunto com o Ministério Público" e que "isso foi realizado, entre outras coisas, por especialistas da Investigação Forense".

"A investigação mostrou que este não é um caso criminal", diz nota ( leia íntegra abaixo):

Vemos e ouvimos a preocupação com a morte de uma jovem em Breda, no dia 3 de janeiro. Após a morte, conduzimos uma investigação minuciosa em conjunto com o Ministério Público. Isto foi realizado, entre outras coisas, por especialistas da Investigação Forense.

A investigação mostrou que este não é um caso criminal. Informamos a família sobre isso. Desejamos muita força aos familiares. Pedimos às pessoas que não compartilhem nomes nas redes sociais, pois isso viola a privacidade".