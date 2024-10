Caarapó: Professora Lurdes é eleita prefeita e terá apenas 2 vereadores na Câmara

Professora Lurdes, do PL, foi eleita prefeita de Caarapó (MS) com 9.516 votos, 55,33% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Ela derrotou o Gordo da Tigre (PP), que obteve 7.682 votos, 44,67% dos votos válidos.

Professora Lurdes tem 56 anos e a vice-prefeita eleita Jéssica Valério, do PL, tem 31 anos. Nos próximos quatro anos elas terão dificuldades de emplacar suas pautas na Casa de Leis, composta por apenas dois candidato da base. Veja a lista de vereadores eleitos em Caarapó nas eleições 2024:

Sandro Pacheco, PSDB, 1.009 votos;

Moa Baratelli, PL, 827 votos;

Gilberto Segovia, PSDB, 765 votos;

Celso Capovilla, PL, 684 votos;

Marinalva Farias, PSDB, 651 votos;

Nilsinho, PSDB, 528 votos;

Léo Mecânico, PSD, 509 votos;

João Paulo do Dinho, PP, 502 votos;

Professor Pontinha, PT, 464 votos;

Flavio Manezinho, PP, 422 votos;

Nado Tozzi, Pode, 366 votos.

A eleição em Caarapó teve 17.673 votos totais, o que inclui 180 votos brancos, 1,02% dos votos totais, e 295 votos nulos, 1,67%.

A abstenção foi de 4.538 eleitores, 20,43% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao