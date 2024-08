Camila Jara é eleita 2ª melhor deputada do Centro-Oeste

A deputada federal licenciada para concorrer a prefeitura de Campo Grande (MS), Camila Jara (PT), foi eleita na noite de 29 de agosto como uma das cinco melhores parlamentares do Centro-Oeste brasileiro na 17ª edição do Prêmio Congresso em Foco.

Ontem (28.ago), o MS Notícias havia adiantado que Camila Jara seria uma das premiadas no evento que reuniu cerca de 500 pessoas para acompanhar o anúncio das 31 deputadas e 49 deputados premiados em diversas categorias.

Camila foi a 2ª mais votada da região Centro-Oeste, obtendo 4.847 votos. Nas redes sociais ela celebrou reconhecimento dividindo o mérito com seus eleitores: “Ser premiada pela nossa luta é algo que nunca se torna comum, e confirma: a gente pode construir uma política diferente. Nós sonhamos com um Brasil mais justo, mais igual, e é com essa força coletiva que estamos reconstruindo nosso país. Esse prêmio é de vocês, que confiaram no nosso projeto e que me dão a força para seguir em frente. Seguimos firmes, com a certeza de que podemos ainda mais”.

A primeira colocada como a melhor deputada na Câmara pelo Centro-Oeste, foi Érika Kokay (PT) do Distrito Federal. Ela obteve 15.376 votos.

Os demais colocados todos são de Goiás. São eles:

3º Daniel Agrobom, do PL, que obteve 1.374 votos.

4º Rubens Otoni (PT), que obteve 986 votos.

5ª Sylvia Alves (União Brasil), que obteve 723 votos.

MELHOR NA CÂMARA PELA INTERNET

Entre os vencedores escolhidos pelo público, Érika Hilton (Psol-SP) e Fabiano Contarato (PT-ES) foram destacados como a melhor deputada e o melhor senador, respectivamente.

Os prêmios de melhores parlamentares do ano, decididos pelo júri, foram para o senador Paulo Paim (PT) e a deputada Fernanda Melchionna (Psol), ambos do Rio Grande do Sul.

Um fato inédito marcou a escolha dos melhores pela imprensa: Benedita da Silva (PT-RJ) e Tabata Amaral (PSB-SP) empataram na Câmara dos Deputados, enquanto no Senado, Eliziane Gama (PSD-MA), Fabiano Contarato e Randolfe Rodrigues (PT-AP) dividiram o primeiro lugar.

Os parlamentares premiados nas categorias especiais foram o senador Otto Alencar (PSD-BA) por Apoio à Indústria, a deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) por Clima e Sustentabilidade, e o deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) por Cidades Inteligentes.

A cerimônia também contou com apresentações musicais, incluindo a performance da dupla Margaridas e da DJ Aeva.