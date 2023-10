Camila Jara é oficializada pré-candidata a prefeita de Campo Grande

O Partido dos Trabalhadores oficializou, nesta 5ª feira (5.ou.23), a pré-candidatura de deputada federal Camila Jara para a prefeitura de Campo Grande (MS), em 2024.

A solenidade contou com a presença de deputados e vereadores, e novos vários filiados da legenda do presidente Lula.

A pré-candidatura de Jara, como mostramos aqui no MS Notícias, era disputada pela advogada Giselle Marques; às professoras universitárias e ativistas da igualdade racial, Bartolina Ramalho Catanante, a Bartô, e Eugênia Portela e pela vereadora Luíza Ribeiro. Elas, no entanto, chegaram a um consenso em torno do nome de Jara.

Inicialmente o partido caminhará junto com PCdoB, PV e Rede na federação "Brasil da Esperança".

Jara é vereadora e se destacou como a mais jovem eleita pela sigla para a Câmara dos Deputados. Registramos aqui no MS Notícias, que Camila Jara se tornou, com isso, somente a 7ª mulher eleita deputada federal por MS em 48 anos. Caso saia vitoriosa na corrida pela cadeira do Executivo Municipal campo-grandense, Jara quebrará outro tabu: o de ser a primeira mulher eleita, de centro-esquerda, a ocupar o cargo nos 124 anos de existência política do município.

Mostramos também aqui no MS Notícias que em 2024 a eleição deverá ser majoritariamente entre mulheres.

QUEM É CAMILA JARA?

Camila Jara é filha da professora Edna Bazachi e do jornalista Gerson Jara, ambos militantes das causas sociais que, inclusive, se conheceram durante um protesto em Brasília. A deputada viveu boa parte da vida com a família no Bairro Nossa Senhora das Graças, na Capital sul-mato-grossense. No seio familiar a petista diz ter sido ensinada que a "política é um verdadeiro instrumento transformador da sociedade".



Em seu site oficial, Camila cita a história de amor dos pais e também lembra da iniciativa da avó Narciza, que criou o clube de mães solo do bairro onde morava. Em sua casa, Camila disse que era comum ver os pais falarem em combater a desigualdade social, porque: “em nosso país, poucos têm muito e muitos têm muito pouco”.



Motivada por isso, Camila ingressou na faculdade de Ciências Sociais na UFMS, onde coordenou campanhas de juventude nas eleições de 2014 e 2016. Anos depois ela participou do Estágio Visita na Câmara Federal em Brasília, em 2019. Se tornou figura chave no movimento estudantil de MS e esteve à frente de diversos coletivos, como o Elas Podem, cujo intuito é inspirar mulheres e meninas a serem o que quiserem através do desenvolvimento de suas potencialidades.



Em 2020 Camila deu o seu primeiro passo efetivo em direção a um cargo público, sendo eleita a única mulher vereadora em Campo Grande. Dois anos depois a petista resolveu apostar mais alto, mirando um cargo no legislativo federal e acabou sendo eleita com 56.552 votos.