Camila Jara é reeleita deputada federal mais votada de MS

Camila Jara (PT) foi reeleita neste domingo (4.out.26) e terminou a disputa como a candidata mais votada para a Câmara dos Deputados em Mato Grosso do Sul. Ela recebeu 152.939 votos, conforme a totalização das urnas.

A parlamentar, que já ocupa uma cadeira na Câmara Federal desde 2023, nasceu em Campo Grande e tem 31 anos. Antes de chegar ao Congresso Nacional, foi vereadora da Capital, eleita em 2020.

A formação política de Camila começou ainda durante a juventude. Ela cursou Ciências Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), participou do movimento estudantil e atuou em campanhas eleitorais antes de assumir cargos no Legislativo.

Na Câmara Municipal de Campo Grande, apresentou propostas voltadas a temas como direitos das mulheres e políticas sociais. Em 2022, deixou o Legislativo municipal para disputar uma vaga de deputada federal e foi eleita com 56.552 votos.

Na primeira eleição para a Câmara Federal, Camila foi a única mulher eleita pela bancada de Mato Grosso do Sul. Agora, com a votação deste domingo, amplia a diferença em relação ao resultado anterior e garante mais um mandato em Brasília.

Na disputa deste ano, Marcos Pollon (PL) ficou em segundo lugar, com 139.705 votos, seguido por Rose Modesto (União Brasil), que recebeu 123.910 votos.

A nova bancada de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados terá oito parlamentares. Além de Camila Jara, foram eleitos Marcos Pollon, Rose Modesto, Mara Caseiro, Rodolfo Nogueira, Beto Pereira, Isa Marcondes e Dagoberto Nogueira.

O novo mandato começa em fevereiro de 2027.