Caminhão bate em ônibus e mata crianças de 1 e 5 anos (vídeo)

Olyver Henrique Veríssimo Barroso, de 1 ano, e Sara Pyetra Veríssimo Barosso, de 5 anos, morreram e 27 outras pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão na BR-158, em Água Boa (MT), no domingo (17.nov.24).

O acidente aconteceu por volta das 1h, no km 536 da rodovia.

O caminhão colidiu na lateral do ônibus da empresa Satélite Norte, que seguia de Cuiabá para Querência. O impacto fez o ônibus tombar fora da pista, deixando várias vítimas feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 22 vítimas foram socorridas com ferimentos leves e cinco com ferimentos graves, incluindo o motorista, de 51 anos, iniciais F.C.S, que dirigia o caminhão e teria invadido a pista contrária.

O relato da dinâmica do acidente partiu do motorista do ônibus que deu entrevista ao site Notícias Interativa no local do acidente. Veja:

De acordo com os bombeiros, uma mulher de 25 anos foi resgatada com vida, presa às ferragens. Sua filha, de 5 anos, porém, foi encontrada morta.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital da região. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou consumo de álcool antes do acidente. Diante disso, ele foi preso em flagrante e pode responder por homicídio culposo na direção de veículo.