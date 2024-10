Chapadão do Sul: Walter Schlatter é eleito prefeito e terá 4 vereadores na Câmara

Walter Schlatter, do PP, foi eleito prefeito de Chapadão do Sul (MS) com 10.557 votos, 66,41% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Schlatter derrotou Jocelito Krug (PSDB), que fez 4.958 votos, 31,19% dos votos válidos, Abel Lemes (UNIÃO), que obteve 214 votos, 1,35% dos votos válidos e a Dra. Natalina (PT), que conquistou 167 votos, 1,05% dos votos válidos.

O Progressista tem 64 anos e seu vice-prefeito eleito é Defensor Ernany, do PL, que tem 46 anos. Os partidos conquistaram uma base com quatro vereadores na Câmara, sendo dois dos PSDB e dois do PL. Veja a lista de vereares eleitos em Chapadão do Sul nas eleições 2024:

Junior Teixeira , PSDB, 943 votos;

Vanderson Cardoso , Republicanos, 812 votos;

Mika , PP, 745 votos;

Marcelo Costa , PSD, 677 votos;

Leonardo Henrique , Republicanos, 673 votos;

Professor Marcel D' Angelis , PP, 612 votos;

Andreia Lourenço , PSD, 536 votos;

Raul , PL, 527 votos;

Emerson Sapo , PL, 482 votos;

Alline Tontini , PSDB, 426 votos;

, PSDB, 426 votos; Ricardo Bannak, MDB, 354 votos.

A eleição em Chapadão do Sul teve 16.323 votos totais, o que inclui 168 votos brancos, 1,03% dos votos totais, e 259 votos nulos, 1,59%.

A abstenção foi de 5.734 eleitores, 26% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao