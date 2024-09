Com 36% das intenções de voto, Manoel Viais encosta em Neco Pagliosa em Caracol

Com 42,20% das intenções de voto, Neco Pagliosa (PSDB) lidera a disputa pela prefeitura de Caracol (MS), mas Manoel Viais (PP) encostou, agora obtendo 36,20%. Os eleitores que ainda não sabem ou não responderam representam 21,60%.

Esses dados fazem parte do índice estimulado da pesquisa encomendada pelo MS Notícias e realizada pelo Instituto Pinheiro de Pesquisas entre os dias 18 e 20 de setembro, com uma amostragem de 500 entrevistados. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 02922/2024, com margem de erro de 4,15% e margem de confiança de 95%.

No índice espontâneo, onde os nomes dos candidatos não são apresentados, Neco tem 38,80% das intenções, enquanto Manoel aparece com 34,40%, portanto empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Na espontânea, 26,80% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Quanto à rejeição, os candidatos apresentam percentuais semelhantes: Neco tem 31,6% de rejeição, enquanto Manoel registra 37%. Além disso, 37% dos eleitores não souberam ou não responderam a essa pergunta.