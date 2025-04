Landmark lamenta descaso do Consórcio Guaicurus e fortalece luta por ar no busão

Durante a sessão desta terça-feira (9), o vereador Landmark Rios (PT) voltou a cobrar providências contra o descaso do Consórcio Guaicurus e reforçou a necessidade de climatização dos ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. O posicionamento veio após um novo episódio de caos no Terminal Nova Bahia, onde passageiros protestaram por conta do atraso da linha 072, que chegou com mais de uma hora de atraso.



“É um verdadeiro absurdo a forma que o Consórcio Guaicurus trata a população aqui de Campo Grande. Às 5 horas da manhã, o Consórcio Guaicurus tratando a população de forma que eles são acostumados a tratar", declarou Landmark em tom de indignação.



Mesmo com a CPI do Transporte Público em andamento na Câmara Municipal, o vereador denunciou a postura de descaso do consórcio. “Faz graça, não coloca ônibus, e sempre ônibus atrasado. Eles somem e não têm transparência nem com uma CPI em andamento aqui nessa Casa. É nisso que nós vamos bater em cima”, reforçou.



Landmark é autor de um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de ar-condicionado nos novos ônibus ou nos que forem renovados da frota, atendendo ao apelo de milhares de usuários por mais conforto e dignidade no transporte público da capital. “Não vamos abrir mão dessa luta. O povo que depende do ônibus merece respeito, conforto e dignidade”, concluiu.



O mandato segue acompanhando de perto os desdobramentos da CPI.