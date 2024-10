Com apoio de Vander, festival Fesmorena abre inscrições para sua edição 2024

Campo Grande se prepara para sediar mais uma edição do Festival de Música Escolar Autoral (Fesmorena), que celebra a criatividade e a paixão pela música entre os jovens sul-mato-grossenses. O evento, que já se tornou tradição no cenário cultural do estado, abre suas inscrições para estudantes que desejam mostrar seu talento e compartilhar suas canções com o mundo.

Chegando à sua 9ª edição, o Fesmorena, idealizado pelo produtor cultural Daniel Escrivano, é uma realização do Instituto de Desenvolvimento Cultural Cerrado Central e conta com o apoio do deputado federal Vander Loubet, por meio de emenda parlamentar alocada no Governo do Estado (Setesc e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul).

De acordo com Escrivano, o Festival é uma oportunidade para os jovens expressarem suas emoções, desenvolverem suas habilidades artísticas e construírem um futuro mais vibrante e sonoro. "Acreditamos que a música tem o poder de transformar vidas e de conectar as pessoas. O Fesmorena é um espaço de descobertas, onde os jovens podem se expressar livremente e fortalecer laços através da música", afirma.

Entusiasta do evento, o deputado Vander afirma que iniciativas como essa são importantes para a revelação de novos talentos da música regional. "Me lembro que na época do Governo Popular, quando criamos o FIC [Fundo de Investimentos Culturais], foi possível fazer aparecer gente como o Luan Santana. Ou seja, precisamos de espaços como o Fesmorena para que nossos jovens tenham oportunidade de mostrar seus trabalhos", pontua.

O Festival conta ainda com o apoio da TV Morena, Morena FM 107.1, Vaca Azul Produtora, UFMS, Detran MS, Fiems, Escola Sesi, Sesc, Shopping Norte Sul Plaza, Augusta Life Store, Minerva Boutique CG, Doceria Dois Amores, Coco Bambu e Augustu's Restaurante.

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições para o Fesmorena 2024 já estão abertas e podem ser realizadas gratuitamente através do site www.fesmorena.com.br até o dia 26 de novembro.

Para participar, o estudante deve ter entre 7 e 17 anos, estar matriculado em uma escola pública ou privada de Mato Grosso do Sul e apresentar uma canção autoral e inédita.

O Festival se revela em três etapas:

1. Seleção: uma comissão julgadora, formada por experientes profissionais da música, irá analisar as canções inscritas, selecionando 15 finalistas com base em critérios como originalidade, criatividade, melodia e letra;

2. Gravação (07/12): os 15 finalistas terão a oportunidade de gravar suas músicas em um estúdio profissional. As gravações serão disponibilizadas no site do G1 MS para a votação popular, onde o público poderá escolher sua canção favorita;

3. Final (18/12): a grande final do Fesmorena acontecerá no Teatro Glauce Rocha, na UFMS. Os finalistas se apresentarão ao vivo para o público e para a comissão julgadora, que irá definir os vencedores do Festival.

PREMIAÇÃO

O Fesmorena 2024 oferece uma premiação especial para os destaques do Festival: