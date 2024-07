Com Riedel, Lula sobrevoa o Pantanal em Mato Grosso do Sul (vídeo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou no aeroporto de Corumbá (MS) às 10h05 desta 4ª.feira (31.jul.24).

Acompanhado por ministros do Governo Federal, Lula foi recebido pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), além de deputados e senadores locais. O tucano e petista dividiram espaço na mesma aeronave durante vistoria do combate aos incêndios na planície pantaneira.

A agenda presidencial começou com um sobrevoo pelo Pantanal para inspecionar as áreas afetadas pelos recentes incêndios.

O chefe do Executivo Federal deve também visitar nesta 4ª a base local do Ibama/Prevfogo e participará da cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 1.818/2022, que estabelece a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. A legislação vai orientar o controle do fogo para prevenir incêndios florestais, conservar ecossistemas e respeitar práticas tradicionais.

A comitiva presidencial inclui os ministros Rui Costa (Casa Civil), José Múcio (Defesa), Renan Filho (Transportes), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Wellington Dias (Desenvolvimento Social), Marina Silva (Meio Ambiente), Eloy Terena (Povos Indígenas) e Laercio Portela (Comunicação Social).

SITUAÇÃO DAS QUEIMADAS

Atualmente, 890 profissionais federais estão envolvidos no combate aos incêndios no Pantanal, incluindo membros das Forças Armadas, Ibama, ICMBio, Força Nacional e Polícia Federal. São utilizadas 15 aeronaves e 33 embarcações. Até o final de julho, foram registrados 82 focos de incêndio, dos quais 45 foram extintos e 37 ainda estão ativos, com 20 controlados. Equipes já resgataram 555 animais silvestres.