Coxim: Edilson Magro é reeleito e não terá oposição com os 13 vereadores sendo da base

Edilson Magro, do PP, foi reeleito prefeito de Coxim (MS) com 11.220 votos, 62,15% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O Progressista derrotou Pedro Ronny (PRD), que obteve 6.832 votos, 37,85% dos votos válidos.

Edilson tem 56 anos e o vice-prefeito eleito é Flávio Dias, do PSDB, que tem 42 anos. Em razão da coligação, Magro terá uma gestão sem oposição contando com os 13 vereadores da base. O PRD, que seria oposição natural, não conquistou cadeira na Câmara. Veja a lista dos legisladores eleitos:

Luiz Eduardo, PP, 808 votos; William Meira, PSDB, 770 votos; Mauricio Helpis, PSDB, 727 votos; Abilio Vaneli, PT, 590 votos; Lourdes Assistente Social, Pode, 544 votos; Marcinho Souza, União, 511 votos; Ademir Peteça, Republicanos, 501 votos; Adriana Nabhan, MDB, 481 votos; Professora Marly Nogueira, PT, 479 votos; Jefferson Aislan, Republicanos, 444 votos; Simone Gomes, Republicanos, 422 votos; Lucia da AAVC, PP, 395 votos; Johnny Guerra Gai, PP, 339 votos.

A eleição em Coxim teve 19.143 votos totais, o que inclui 462 votos brancos, 2,41% dos votos totais, e 629 votos nulos, 3,29%.

A abstenção foi de 7.589 eleitores, 28,39% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.