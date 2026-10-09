Deputado do PL gere grupo com ameaça de bomba

O deputado federal eleito Thiago Medina (PL-PE) foi identificado como administrador de um grupo no WhatsApp chamado “UFPE ANTI-LULA”, apontado como espaço de articulação de apoiadores da extrema-direita.

A informação foi publicada pelo portal Fala News. Nas conversas, integrantes fazem ataques a instituições de ensino de Pernambuco e comentam possíveis ações contra universidades.

Em uma das mensagens, um participante afirma ter “bombas na mala do carro”. Eis a manifestação:

O caso ocorre após um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ser incendiado, depois de universitários realizarem uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Vamos lembrar que o MS Notícias já havia denunciado Medina aqui, devido ao fato de enquanto vereador declarou "temer o "odor" de mulheres negras".

As circunstâncias do incêndio são investigadas pela Polícia Federal.