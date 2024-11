Empate histórico nos EUA: qual a medida se isso acontecer?

As eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024, realizadas nesta 3ª feira (7.nov.24), podem resultar em um cenário inédito: um empate no Colégio Eleitoral, algo que nunca ocorreu na história do país.

O Cook Political Report identificou três cenários possíveis para esse empate, onde Kamala Harris e Donald Trump ficariam com 269 votos eleitorais cada. São eles:

Cenário 1 : Kamala vence Arizona, Geórgia, Nevada e Wisconsin, enquanto Trump ganha Michigan, Carolina do Norte e Pensilvânia.

: Kamala vence Arizona, Geórgia, Nevada e Wisconsin, enquanto Trump ganha Michigan, Carolina do Norte e Pensilvânia. Cenário 2 : Kamala vence Arizona, Carolina do Norte, Nevada e Wisconsin, enquanto Trump leva Geórgia, Michigan e Pensilvânia.

: Kamala vence Arizona, Carolina do Norte, Nevada e Wisconsin, enquanto Trump leva Geórgia, Michigan e Pensilvânia. Cenário 3: Kamala vence Arizona, Geórgia e Carolina do Norte, enquanto Trump vence Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin.

O QUE ACONTECERIA EM CASO DE EMPATE?

Se houver empate, a 12ª Emenda da Constituição dos EUA determina que o Congresso decidiria o vencedor. A Câmara dos Representantes escolheria o presidente e o Senado escolheria o vice. Cada Estado tem um único voto na Câmara, e cada senador vota para vice-presidente.

HORÁRIO DE FECHAMENTO DAS URNAS