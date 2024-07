Eneva investe R$ 200 milhões em pesquisa de gás natural em MS

O grupo empresarial Eneva está realizando uma grande pesquisa em 14 cidades de Mato Grosso do Sul para descobrir possíveis reservas de gás natural. Esta iniciativa, que envolve um investimento de R$ 200 milhões, já criou mais de 400 novos empregos na região.

Representantes da empresa se reuniram com o governador Eduardo Riedel na 2ª.feira (15.jul.24) para discutir os detalhes do projeto. A pesquisa será realizada ao longo de 16 meses em quatro blocos de cidades, incluindo locais como Ivinhema, Bataguassu, Camapuã, Angélica, Paraíso das Águas, Figueirão e Chapadão do Sul.

Jaime Verruck, secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, explicou que a Eneva foi contratada há três anos pelo governo federal para conduzir essa pesquisa no estado. Ele destacou que a descoberta de gás natural poderá abrir novas oportunidades econômicas significativas para Mato Grosso do Sul.

Frederico Miranda, diretor de exploração e tecnologia de baixo carbono na Eneva, afirmou que o projeto tem potencial transformador para o estado. Ele mencionou que, se as reservas forem confirmadas, novos investimentos serão feitos para extração e exploração do gás natural, o que poderá impulsionar o desenvolvimento de indústrias locais e ampliar setores já existentes.

Além disso, Miranda destacou o potencial de Mato Grosso do Sul para iniciativas de captura de carbono e bioenergia, especialmente ligadas à produção de etanol e biometano.

As atividades de pesquisa devem começar em breve, com expectativa de que a perfuração dos primeiros poços exploratórios possa começar entre 2026 e 2027, se as descobertas iniciais forem promissoras.