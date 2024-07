Evento vai reunir jovens de todas as classes sociais

O União Jovem, braço do União Brasil em Mato Grosso do Sul, está organizando um encontro com a candidata a prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto, às 13h do sábado (13.jul.24), no Parque de Exposições Tatersal de Elite, em Campo Grande (MS).

Denominado 'Jovens por Campo Grande', o evento tem por objetivo reunir jovens de todas as classes sociais para debater propostas para a capital sul-mato-grossense.

SERVIÇO

O Tatersal de Elite (Acrissul) fica na Rua Américo Carlos da Costa, n° 320, em Campo Grande (MS).