Garras prende Maurinho Dutra, pré-candidato a prefeito em MS

O empresário Mauro Augusto Senturião Dutra, o Maurinho Dutra, do partido de centro-direita Agir, foi preso nesta 4ª.feira (31.jul.24) por agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, Assaltos a Banco e Sequestros (Garras) em Bandeirantes (MS), onde Maurinho lançou-se pré-candidato a prefeito.

A homologação da candidatura de Maurinho estava marca para ocorrer no próximo sábado (3.ago.24).

De acordo com o advogado José Roberto da Rosa, Maurinho já está na sede do Garras em Campo Grande e será ouvido no período da tarde. Ele foi preso em razão de mandado de prisão temporária com prazo de cinco dias. "Estou aguardando para ter contato com os autos, é um prisão temporária, ainda não sei o teor, estive no Garras e estou esperando terminarem as diligências. Pelas primeiras conversas com a autoridade policial é algo relacionado a extorsão", explicou a defesa.

A prisão chamou a atenção em Bandeirantes com a chegada das viaturas do Garras com sirenes ligadas.

Na pesquisa realizada na cidade, Maurinho Dutra estava em 6º lugar, com 2%, atrás de Gustavo Sprotte (PP), com 15%, Márcio Faustino (MDB), com 11%, Mário 18 Horas (PSDB), 6%, Jovane Félix (Republicanos), 4%; Maurinho Dutra, 2%; Delegado Jarley (MDB) 2%. Outros 22% não sabem ou não responderam.

Anteriormente, Maurinho foi acusado de ser o mandante do assassinato de Leonildo Matias de Oliveira, ocorrido na frente da neta em 18 de agosto de 2019. Ele foi absolvido por júri popular realizado em Campo Grande.