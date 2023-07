Governo Lula destina R$ 4 bilhões ao Plano Safra no Centro-Oeste

O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ao lado do governador Eduardo Riedel (PSDB), anunciou nesta 3ª feira (25.jul.23), que o do Plano Safra 2023/2024 da Agricultura Familiar para Mato Grosso do Sul terá crédito de R$ 400 milhões. Somente no Centro-Oeste, o governo do presidente Lula (PT), oportuniza R$ 4 bilhões em crédito rural aos agricultores e agricultoras familiares.

Como mostramos aqui no MS Notícias, o ministro está em Mato Grosso do Sul desde a 2ª feira (24.jul.23). No estado, Teixeira foi recepcionado pelo trio da base: o deputado federal Vander Loubet (PT), a deputada federal Camila Jara (PT) e o deputado estadual Zeca do PT.

No 1º dia, Teixeira foi ao Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS), onde entregou posses a 22 famílias e visitou pequenos produtores.



Nesta manhã de 3ª feira (25.jul.23), ele foi para o Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS), para participar do lançamento do Plano Safra no estado, evento 'casado' com a última reunião da Conferência Estadual da Agricultura Familiar na Capital sul-mato-grossense.

Cartilha Plano Safra da Agricultura Familiar (eis a íntegra)

Durante discurso aos presentes no Rubens Gil, Teixeira destacou que o governo federal vai destinar R$ 77 bilhões em crédito rural à agricultura familiar em todo o Brasil.

(25.jul.23) - Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, analisa Plano Safra em Mato Grosso do Sul. Foto: Saul Schramm

Segundo o ministro, com o forte investimento, Lula retoma a agricultura familiar brasileira mirando o combate à fome. Teixeira disse que para fortalecer o acesso dos pequenos ao crédito do Plano, os gestores do Centro-Oeste precisam inovar em modelos. Ele citou o modelo nordestino e disse que estratégia semelhante pode ser costurada via Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), chefiada pela sul-mato-grossense Rose Modesto (União Brasil).

(25.jul.23) - Governado Eduardo Riedel (PSDB), cumprimenta o ministro Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, em frente ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande (MS). Ao fundo, estão dois membros da base do presidente Lula em Mato Grosso do Sul: o deputado estadual Zeca do PT e deputado federal Vander Loubet. Foto: Saul Schramm

Na Capital, o ministro foi recebido pelo governador Eduardo Riedel (PSDB) e sua equipe. Na ocasião, Riedel celebrou o aporte do governo às famílias produtoras sul-mato-grossenses. "Hoje se comemora o dia internacional da agricultura familiar e nós temos um grande desafio pela frente nos próximos três anos e meio para o setor. Existe em Mato Grosso do Sul um alinhamento de propósito, em que os gestores precisam fazer entregas à sociedade. Tem que se fazer presente nas comunidades indígenas e quilombolas, assim como nos assentamentos", ressaltou o governador.

Riedel reafirmou o compromisso com agricultura familiar: "Ela tem que ter melhores condições, pois são aqueles produtores que mais precisam de apoio. Entre os desafios está a titulação de terras, por isso vamos buscar a parceria com o governo federal, para sermos um Estado modelo e referência para o Brasil".

(25.jul.23) - Riedel celebrou investimento e alinhamento com o governo federal em prol da agricultura familiar. Foto: Saul Schramm

Teixeira avaliou que sentiu um ambiente político harmônico entre a gestão Lula, estado e municípios sul-mato-grossenses. "Nesta reunião vimos que o Governo Federal, Estadual e prefeituras e movimentos sociais trabalham de forma harmônica no mesmo objetivo. Quando a gente se dá as mãos e quer ajudar, nós ajudamos quem mais precisa", sustentou o ministro.

Entre as ações previstas do Plano Safra ao agricultor familiar estão as compras públicas de alimentos produzidas no campo, assim como aquisição dos produtos para rede escolar e compra institucional. Recursos destinados à assistência técnica e extensão rural; abertura de créditos pelo Pronaf (Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar), assim como outros incentivos como o “Garantia Safra” e “Proagro-Mais”.

(25.jul.23) - Ministro Paulo Teixeira, governador Eduardo Riedel e o secretário Jaime Verruck, da Semadesc. Foto: Saul Schramm

O secretário Jaime Verruck, da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), afirmou que o trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado na agricultura familiar se alinha a política pública prevista no Plano Safra da gestão petista, que destina recursos muito superiores aos oferecidos em 2022. "No ano passado aplicamos R$ 40 milhões no setor e agora o Plano Safra chega com mais R$ 400 milhões. Eles fizeram o mesmo padrão metodológico que é feito para agricultura comercial, olhando para o desenvolvimento junto com a agroindustrialização, com financiamento tanto ao produtor, como às cooperativas", considerou.

Verruck afirmou que uma das prioridades deste trabalho conjunto entre Estado e União é a regularização dos títulos aos produtores: "O governador Eduardo Riedel planeja fazer um convênio para ajudar os agricultores a ter este cadastro e regularização, pois sem isto eles não têm acesso ao crédito", observou.

Também participaram da cerimônia o secretário-executivo da Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, da Semadesc, Humberto de Mello Pereira; o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Washington Willeman de Souza e representantes das entidades ligadas ao setor.