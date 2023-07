Ministro Paulo Teixeira anuncia investimento milionário na agricultura familiar

O governo do presidente Lula (PT), destinou R$ 250 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e mais R$ 1,5 bilhão para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), disse nesta 2ª feira (24.jul.23), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, durante agenda no Distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS).

A robusta verba anunciada por Teixeira servirá para compra de alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica.

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, o ministro está em MS para entregar contratos de concessão de uso dos lotes, última etapa para escrituração de terras destinadas aos assentados por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O deputado federal Vander Loubet (PT), a deputada federal Camila Jara (PT) e o deputado estadual Zeca do PT, foram os anfitriões do ministro em MS. Zeca disse que Teixeira também "conheceu um pouco do trabalho desenvolvido pelos assentados da região" durante agenda no distrito.

Zeca compartilhou imagens de uma visita ao lado do ministro a uma estufa de legumes em Nova Itamarati. Foto: Reprodução

Mais cedo destacamos que a missão de Teixeira em MS, visa o combate à fome e também a retomada da Reforma Agrária no país.

Teixeira foi recebido com clamor pelos moradores do Nova Itamarati, muitos deles usando camisetas do PT, com foto do presidente Lula e carregando bandeiras do partido e do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Durante discurso, Teixeira apontou como pilares da agricultura familiar os 3 seguintes mecanismos: crédito por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), assistência técnica e compras públicas. Ele disse que a visita, para além de um momento de entrega dos termos de concessão de uso, também é a oportunidade de se fazer uma escuta ativa aos produtores.

O ministro lembrou que o governo Lula já lançou R$ 50 milhões para assistência técnica da agricultura liderada por mulheres. "Agora estamos lançando R$ 40 milhões para a agroecologia. O próximo passo é definir assistência técnica para indígenas e quilombolas. Dois editais já estão ‘na rua’ e outros dois serão lançados em breve", prometeu.

Integrar as comunidades indígenas na agricultura familiar oferecendo acesso às linhas dos 3 pilares é uma das missões do governo federal. “Queremos melhorar a economia das comunidades indígenas, respeitando a cultura regional, a cultura deles”, observou.

O ministro também agradeceu o apoio do Governo de Eduardo Riedel (PSDB), representado no ato pelo vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, e pelos secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Hélio Peluffo (Infraestrutura). "Vamos integrar União, Estado e municípios para garantir apoio muito poderoso ao agricultor familiar", garantiu.

RETOMADA DA REFORMA AGRÁRIA

Ministro disse que governo trabalha para retomada integral da reforma agrária e atua no combate à fome. Foto: Reprodução

Ao entregar os documentos de posses regularizadas (Contrato de Concessão de Uso) para 22 famílias, no Distrito de Nova Itamarati, o chefe do Desenvolvimento Agrário disse que Lula enviou um abraço e citou a retomada do apoio do governo aos pequenos produtores e assentados que aguardam terra para cultivar.

O ministro Paulo Teixeira entrega posses regularizadas (Contrato de Concessão de Uso) para 22 famílias, no município de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS). Foto: Reprodução | Instagram

"O presidente Lula voltou e com ele voltou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e voltaram também os programas de reforma agrária e de agricultura familiar. O presidente Lula tem vontade de tirar o Brasil do mapa da fome, para isso convoca os agricultores a produzir alimentos, para que os brasileiros tenham mesa farta, com alimentos de qualidade, baratos”, afirmou Teixeira.

Para conseguir retomar os programas, o governo Lula está trabalhando para corrigir a destruição nos programas promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro (PL). "Aquele que destruiu as políticas públicas e tentou destruir a democracia no dia 8 de janeiro, está inelegível por oito anos”, apontou o ministro.

Paulo Teixeira suplicou que o Banco do Brasil desse oportunidade aos pequenos produtores. "A própria presidente do Banco do Brasil diz que dar crédito é acreditar e nós temos de acreditar no nosso agricultor, na nossa agricultura familiar".

O ministro Paulo Teixeira entrega posses regularizadas (Contrato de Concessão de Uso) para 22 famílias, no município de Nova Itamarati, em Ponta Porã (MS). Foto: Reprodução | Instagram

Teixeira disse que em breve o governo vai lançar o novo programa de assentamentos no país, para contemplar famílias acampadas e que MS será beneficiado.

VINDA À CAPITAL DE MS

Na 3ª feira (25.jul), o ministro Paulo Teixeira voa para Campo Grande (MS), onde participará de um evento oficial do Plano Safra 2023/2024. O evento contará com a recepção do governador Eduardo Riedel (PSDB), e da prefeita da Capital, Adriane Lopes (PP).