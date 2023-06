Semente plantada pelo governo Lula começa a brotar

O presidente Lula (PT) voltou a destacar a importância da educação e da formação profissional para a conquista de emprego e melhoria de vida, e fez novo apelo aos jovens se inscreverem no Enem até a próxima sexta (16.jun.23), quando se encerra o prazo para as provas de 2023.



"É importante que todo mundo que queira fazer universidade se inscreva no Enem até 16 de junho, para ter a oportunidade de entrar numa universidade, fazer um curso, virar doutor ou doutora. Quando você não tem profissão, você não tem emprego. Por isso, é importante estudar", estimulou o presidente em conversa com o jornalista Marcos Uchôa, na estreia do programa Conversa com o Presidente, transmitido ao vivo pelas redes sociais. Assista no topo.

Lula lembrou de sua história pessoal como exemplo de transformação, já que foi o primeiro da família a ter salário acima do mínimo e acesso a bens de consumo em função do emprego que conquistou após o curso de torneiro mecânico. "Por conta de uma profissão, eu ganhei mais do que um salário mínimo, fui o primeiro na família a ter um carro, uma geladeira, uma televisão. E, depois, virei dirigente sindical e presidente da República", contou.

O presidente destacou a importância de reservar um período do dia para os estudos. "Esses quatro, cinco anos que você estudar, vão te dar garantia para o resto da vida. Não jogue fora esse tempo precioso da juventude. Vá para a balada que você quiser, mas dedique um tempo para estudar, porque é isso que vai garantir o teu futuro e da tua família", orientou.

No bate papo ao vivo na manhã desta terça (13.jun.23), Lula fez balanço positivo dos primeiros seis meses de governo, período em que as políticas sociais que deram certo em suas gestões anteriores foram retomadas, como Bolsa Família, Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente e muitas outras.

"Seis meses depois que começamos a governar, acredito que trabalhamos mais do que em qualquer outro momento da história porque encontramos um país destruído e precisamos reconstruir. Quem já reformou sabe que reconstruir é muito mais difícil do que fazer uma casa nova", disse.

Satisfeito, o presidente falou na expansão do Minha Casa Minha Vida para a classe média que ganha entre R$ 10 mil, R$ 12 mil, disse ser importante pensar em todos os segmentos da sociedade, para que todos se sintam representados. Lula adiantou que no dia 2 de julho será anunciado um grande programa de infraestrutura que abrangerá todas as áreas. "É isso que está acontecendo e é por isso que estou satisfeito".

"A dificuldade existe para a gente vencer. Quando você governa, você não acha, você não acredita. O tempo do ‘acha’ é o tempo da eleição. Agora, você faz ou não faz. E nós temos que fazer. É isso. Simples assim", comentou.



Ele mencionou a existência de 14 mil obras paradas, quatro mil delas só na área de educação, e outras milhares do Minha Casa, Minha Vida. "Tudo isso é um processo de estudar para saber se a estrutura está boa para a gente reconstruir, refazer a escola de tempo integral, para a gente refazer as creches. São quase três mil creches que estavam paralisadas", anotou.

O presidente fez analogia da ação de governar com a de plantar uma árvore, que precisa receber água e sol para que os frutos floresçam e disse ser preciso fazer mais agora do que nos governos anteriores por causa da necessidade de reconstruir o país.

"Primeiro aparece uma flor, um botão, o fruto vai crescendo, vai ficando maduro e a gente come. Estamos nessa fase de amadurecer já. Já sabemos que temos que fazer muito mais do que em outros mandatos porque precisamos reconstruir o Brasil", comparou.

Lula afirmou que o povo está precisando ver o Brasil andar de cabeça erguida e que foi eleito para isso. "É isso que passo para meus ministros e ministras: nada de ter medo de cara feia, de ficar colocando 'ah, mas tem dificuldade'. A dificuldade existe para a gente vencer. Quando você governa, você não acha, você não acredita. O tempo do ‘acha’ é o tempo da eleição. Agora, você faz ou não faz. E nós temos que fazer. É isso. Simples assim", finalizou o presidente.