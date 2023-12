Judicializada, eleição na Câmara Municipal expõe "racha" de tucanos em Ponta Porã

Uma aliança até então insólita entre dois ex-prefeitos — Flávio Kayatt e Hélio Peluffo — para derrotar politicamente o atual gestor de Ponta Porã, Eduardo Campos, está no pano de fundo da disputa pela presidência da Câmara de Vereadores. A eleição foi na sexta-feira, 15. Depois de confusa e tumultuada sessão, Agnaldo Miudinho se elegeu contra uma concorrente simbólica, a vereadora Lourdes Monteiro (PMDB).

O enredo principal da trama tem o PSDB no centro da polêmica. O prefeito Eduardo Campos trabalhou para fazer de Agnaldo Miudinho, seu líder no Legislativo, o próximo presidente da Casa. Contrário ao nome apadrinhado por Campos, e sem conseguir demovê-lo da indicação, o ex-prefeito Hélio Peluffo, secretário estadual de Infraestrutura e Logística, resolveu agir.

Contou com a participação do conselheiro do Tribunal de Contas (TCE-MS), Flávio Kayatt, também ex-prefeito, na tentativa de neutralizar o avanço de Miudinho na sucessão legislativa. Entretanto, as manobras para barrar Miudinho não prosperaram. Campos, ao que tudo indica, trabalhou melhor e foi mais preciso na condução da candidatura do seu líder na Casa.

Ex-adversários confrontam Eduardo Campos pelo poder no Legislativo de Ponta Porã. Foto: Reprodução

O que se comenta na cidade é que o quadro sucessório da Mesa Diretora tem sob ele fatos políticos envolvendo ressentimentos, acusações de traição e troca de denúncias em alguns episódios, como no pedido de uma CPI durante a gestão de Peluffo.

TODOS DO NINHO

Eduardo Campos (à esquerda), Peluffo (à direita). Foto: Reprodução

Campos era vice de Peluffo e tornou-se prefeito em janeiro deste ano, depois que o titular renunciou ao cargo para ser nomeado secretário. Com a investidura na chefia do Executivo, assumiu desde logo a condição de pré-candidato à reeleição. O resultado final, de acordo com a repercussão no município, é a de que Peluffo e Kayatt foram derrotados pelo atual prefeito.

Miudinho e Peluffo. Foto: Reprodução

Campos, Peluffo, Miudinho e Kayatt têm vínculo com o PSDB. Os três primeiros são filiados. Apenas Kayatt, que já foi deputado estadual pelo partido, por exigência da lei teve que desfiliar-se para ser nomeado no Tribunal.

Foi neste clima que se instalou a confusão. A vereadora Lourdes Monteiro não retirou a candidatura, mesmo sabendo previamente que seria derrotada. Miudinho então correu praticamente só, depois que dois vereadores deixaram de exercer o direito ao voto: Marcelino Nunes e seu suplente, Antonio Biro (PDT). Ambos não votaram.

Nunes, que estava licenciado da Câmara para chefiar a Secretaria Municipal de Segurança, não teve sua exoneração do cargo publicada no Diário Oficial e por causa disso recusou-se a votar alegando possíveis problemas jurídicos. Poderia, contudo, votar em separado. Semelhante decisão, a de não votar, foi tomada por Biro Biro. Dos 17 vereadores, sete deixaram o plenário antes da votação. Assim, Miudinho teve, com o seu, nove votos.

NA JUSTIÇA

Vereadores que deixaram a Casa para não participar da votação avisaram que a eleição seria judicializada. Querem, com um recurso na Justiça, anular o processo e impedir a posse da nova Mesa Diretora, que tem Miudinho na presidência, Anny Espíndola na 1ª vice-presidência, Rafael Modesto na 2ª, Kleber Ortiz na 1ª secretaria e Jelson Bernabé na 2ª. Se não houver impedimento, eles tomarão posse em 1º de janeiro.

A sessão foi presidida por Candinho Gabínio, que reconheceu o resultado e parabenizou os vencedores. Miudinho agradeceu o apoio dos que votaram nele, porém ressaltou que governará a Casa sem olhar para trás e em harmonia com todos os parlamentares. "Vamos ouvir cada colega para que possamos trabalhar juntos. Será uma honra servir a Ponta Porã e também a esta Casa de Leis”, salientou.

Agnaldo Miudinho e Eduardo Campos. Foto: Reprodução

A vitória de Miudinho foi comemorada intensamente pelo grupo de vereadores e aliados que compõem o bloco de interesses do prefeito Eduardo Campos, já de mangas arregaçadas para a campanha em busca da reeleição. O ex-prefeito Hélio Peluffo não se manifestou. Ele é um dos nomes do PSDB para a disputa da Câmara Federal em 2026 e tem no seu domicílio eleitoral a principal base de votos.