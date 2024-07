Lula derrota todos os adversários em projeção para 2026

Nesta segunda-feira (29), uma pesquisa conduzida pelo Paraná Pesquisas revelou que o presidente Lula (PT) sairia vitorioso em uma eleição presidencial realizada hoje, independentemente de quem fosse seu adversário. O levantamento demonstra que Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, superando candidatos como Jair Bolsonaro (PL), que se encontra inelegível, e Tarcísio de Freitas, entre outros. No segundo turno, Lula também se sairia vencedor contra todos os oponentes.

Em um eventual confronto com Jair Bolsonaro, Lula teria uma vantagem de 2,2 pontos percentuais, obtendo 44,1% dos votos, em uma situação de empate técnico. Considerando a inelegibilidade de Bolsonaro, a principal concorrente para Lula seria Michelle Bolsonaro. Em uma disputa entre os dois, Michelle teria 39,1% dos votos, enquanto Lula alcançaria 44,3%, resultando em uma diferença de 5,2 pontos percentuais. A pesquisa ainda aponta que, com o apoio de Jair Bolsonaro, Michelle conseguiria elevar sua intenção de votos para 40,2%, enquanto Lula teria 43,8%.

No caso de uma disputa com Tarcísio de Freitas, considerado o candidato apoiado pelo mercado financeiro e pela grande mídia, Lula apresentaria uma vantagem mais robusta. O presidente aparece com 44,4% das intenções de voto, enquanto Tarcísio possui 36,2%. Com o apoio de Bolsonaro, Tarcísio aumentaria sua votação para 38,5%, mas ainda assim Lula manteria uma vantagem de 44,2%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 22 de julho e entrevistou 2.026 eleitores pessoalmente. O nível de confiança é de 95%, com uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais.