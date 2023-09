Lula encontra presidente da Áustria e pauta "industrialização verde"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou, na 3ª feira (19.set.23), com o presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, em Nova York, após o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas.

O líder austríaco elogiou o discurso de Lula, que tratou da união global contra desigualdade, fome e mudanças climáticas. Os presidentes conversaram sobre questões ambientais, transição energética e a busca por fontes limpas de energia.

Lula ressaltou a intenção do governo brasileiro de iniciar uma “industrialização verde”, com baixa emissão de carbono, a partir da matriz energética do país, que já é uma das mais limpas do mundo. Também citou a Aliança Global para Biocombustíveis, lançada ao lado de Índia e Estados Unidos durante a Cúpula do G20, em Nova Delhi, que coloca o Brasil em uma vitrine de grande projeção, pelo histórico de produção, manejo e know how.

As relações diplomáticas entre Brasil e Áustria datam do início do século 19, e desde o fim do século 20, os países ampliaram as relações, com a assinatura de diversos acordos bilaterais: contra dupla taxação, sobre cooperação econômica, técnica, parcerias entre museus, em educação e nas áreas científica e tecnológica.