O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), inaugurou nesta 5ª.feira (5.dez.24), a fábrica de celulose da Suzano, em Ribas do Rio Pardo (MS).

Maior fábrica de celulose em linha única do mundo, o empreendimento é resultado de um investimento de R$ 22,2 bilhões, o maior em 100 anos da história da Suzano e um dos maiores investimentos privados do Brasil durante a sua execução, entre 2021 e 2024.

Devem ser produzidos no local, 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, com isso, a Suzano vai produzir 13,5 milhões de toneladas anuais, um aumento de 20% da produção total da empresa. “Eu sempre digo que a gente só consegue colher aquilo que a gente planta. Se a gente semear bem, se a gente adubar bem, se a gente colocar água, a gente vê crescer uma floresta”, pontuou o presidente.

Presidente Lula inaugura maior fábrica de celulose do mundo em MS. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O chefe do executivo federal destacou ainda o avanço econômico do país nesses seus dois anos de gestão: “Outra sorte que eu tenho é que a massa salarial cresceu 11,9%. É o maior crescimento desde que a gente começou a medir”, frisou o presidente, durante o discurso.

Nas redes sociais, o presidente da República postou: "Inauguramos a maior fábrica de celulose do mundo, no Mato Grosso do Sul. Quando dissemos que voltaríamos para reindustrializar o Brasil, não estávamos brincando. Estamos valorizando a geração de empregos e as empresas privadas que querem investir na cadeia produtiva do nosso país. E está dando resultados".

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (ao microfone) durante a inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Foto: Ricardo Stuckert / PR

Durante a cerimônia, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou que a inauguração da fábrica “é uma verdadeira revolução para a região”. “Nós vamos mudar o nome do estado, quem sabe, para o estado da celulose, porque aqui é o vale mundial da celulose”, disse a ministra.

Estima-se que a nova fábrica proporcione mais de 3 mil postos de trabalho diretos em operações industriais, florestais e logística. Com a nova unidade, a Suzano passa a ter três fábricas em Mato Grosso do Sul, somando uma capacidade produtiva instalada de 5,8 milhões de toneladas anuais.

Ministro Rui Costa na inauguração da nova fábrica de celulose em MS. Foto: Ricardo Stuckert / PR

“A massa salarial alcança o maior valor na história desse país. Cerca de 8 milhões de pessoas deixaram a extrema pobreza e a pobreza. E esse empreendimento contribui com isso não só na construção, mas, agora com 3 mil empregos diretos e mais outros tantos indiretos. Ativando a cadeia produtiva do papel e celulose. De uma empresa que aqui investiu R$ 22 milhões, mas que tem presença em vários estados brasileiros”, destacou o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

O vice-presidente da República,Geraldo Alckmin, durante inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano em MS. Foto: Ricardo Stuckert / PR

“Quero saudar aqui esse grande investimento. Uma indústria que é a mais moderna, eficiente, exportadora, que é tudo que o Brasil precisa. Melhorar a balança comercial, gerar emprego, renda ambientalmente, reutiliza água, gera energia com biomassa, não utiliza mais combustível fóssil, é desenvolvimento sustentável”, sublinhou o vice-presidente Geraldo Alckmin.

GOVERNO DE MS

O governador Eduardo Riedel durante inauguração da nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Foto: Ricardo Stuckert / PR

O governador Eduardo Riedel participou da cerimônia e destacou a importância da infraestrutura para o crescimento do setor. "Com a vinda da Suzano, discutimos temas como tributação e investimentos em infraestrutura. A logística, como as estradas pavimentadas, é essencial para garantir a competitividade da empresa", afirmou Riedel.

O governador destacou que, com a expansão, Mato Grosso do Sul já se posiciona como o terceiro estado com o maior salário médio do Brasil, com R$ 3,4 mil mensais.

Durante a construção da fábrica, mais de 10 mil empregos foram gerados.

O projeto posiciona Mato Grosso do Sul como um "Vale da Celulose", destacando-se pela produção de eucalipto, sustentabilidade e tecnologia.

A EMPRESA

05.12.2024 - Cerimônia de inauguração do Projeto Cerrado. Nova fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo (MS). Foto: Ricardo Stuckert/PR

A unidade é autossuficiente em energia e gera excedente de 180 megawatts (MW) médios, suficientes para abastecer uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes durante um mês.

Beto Abreu, presidente da Suzano, explicou que a fábrica utiliza um sistema de economia circular, gerando energia a partir do plantio de eucalipto. “É um exemplo de industrialização, porque além de produzir 2.5 milhões de celulose, temos na verdade um polo industrial. O ácido sulfúrico é produzido com uma fábrica aqui. O peróxido é produzido com uma fábrica aqui. O gás que nós precisamos, produzimos através da biomassa localmente. E toda a energia que esse polo industrial precisa, também produzimos de forma renovável, abastecendo todo esse polo industrial e ainda tendo energia suficiente para colocar no grid e energia suficiente para abastecer todas as residências do estado do Mato Grosso do Sul com 3 milhões de habitantes”, explicou.

A logística para escoamento da produção envolve transporte rodoviário até o terminal em Inocência, de onde a celulose segue por trem até o Porto de Santos. A base florestal abastecedora está localizada em Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

A construção da fábrica também gerou capacitação profissional local. Mais de 1,3 mil pessoas foram treinadas para as operações industriais, florestais e logísticas.

Além disso, 300 novos empregos foram criados no comércio e serviços, com o apoio de instituições como Senai e Senac. O governador Riedel destacou a alta taxa de emprego no Estado, com um índice de desemprego de apenas 3,5%.

Beto Abreu destacou que a fábrica continuará a gerar novas oportunidades de emprego. "O Mato Grosso do Sul tem praticamente pleno emprego, o desafio é capacitar a mão de obra local", afirmou.

A Suzano investiu R$ 57,3 milhões em ações complementares, como unidades habitacionais e centros médicos, além de melhorias na infraestrutura local e apoio a projetos sociais.

A Suzano já está presente no Estado desde 2009, com unidades em Três Lagoas, e a nova planta reforça sua posição no mercado global de celulose.