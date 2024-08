'Meu padrinho maior é Deus e a máquina pública é o povo', diz Rose Modesto

Neste sábado (3.ago.24), Rose Modesto foi oficialmente lançada como candidata à Prefeitura de Campo Grande pelo União Brasil. O evento ocorreu no Centro da cidade e contou com a presença de apoiadores e candidatos a vereador.

A professora apresentou um discurso afinado. Durante manifestações ela mencionou: "Meu padrinho maior é Deus e a máquina pública é o povo de Campo Grande", alfinetando indiretamente seus principais adversários Beto Pereira, que tem como padrinho o governador Eduardo Riedel e Reinaldo Azambuja, e também Adriane Lopes, que é a atual prefeita da cidade, detentora da máquina pública, que busca reeleição.

Rose, inclusive, reforçou essa declaração em uma publicação na sua rede social oficial no Instagram. Veja:

Rose, que lidera as pesquisas, lembrou sua corrida para o segundo turno em 2016, quando foi derrotada por Marquinhos Trad. “Deixei um cargo importante na Sudeco para voltar ao que realmente amo: cuidar das pessoas”, disse ela. Agora, acredita que chegou sua vez de assumir a prefeitura.

A candidata aproveitou o discurso para criticar a gestão atual de Adriane Lopes. “Campo Grande está perdendo empresas e não consegue atrair novos investimentos. O comércio está em crise”, afirmou Rose, destacando sua preocupação com a economia da cidade.

Rose apresentou Oshiro como vice. Foto: Reprodução

Rose apresentou Roberto Oshiro como seu candidato a vice-prefeito. Oshiro, que é advogado e ex-primeiro secretário da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, deve ajudar a promover o desenvolvimento econômico local. “Precisamos do apoio dos empresários para revitalizar a cidade”, disse Rose.

Sobre a disputa, Rose foi clara: “A competição será difícil, mas estamos preparados. Vamos enfrentar o desafio com determinação”.

A convenção também contou com declarações de apoio. O deputado estadual Rinaldo Modesto, irmão de Rose, elogiou a capacidade dela de administrar a cidade. “Ela está bem preparada para promover justiça social e administrar Campo Grande”, afirmou Rinaldo.

O presidente municipal do União Brasil, vereador Alírio Villasanti, e o coordenador da Juventude do União Brasil, Ítalo Buarque Gusmão, também expressaram entusiasmo com a candidatura de Rose. Gusmão destacou o crescente apoio dos jovens à campanha.

Além disso, o presidente estadual do PDT, Cadu Gomes, confirmou o apoio do partido à candidatura de Rose, dando um toque de trabalhismo à sua campanha. Rose mencionou que o PDT havia oferecido apoio já no início do ano.

Amanhã, o PRD anunciará seu oitavo candidato à Prefeitura de Campo Grande. O vereador André Luís Soares Fonseca, conhecido como Professor André Luís, deixará a Câmara para disputar a prefeitura.