Militar da Marinha e irmão enviaram 41 e-mails ameaçando Moraes

A Polícia Federal concluiu na 2ª feira (4.nov.24) a investigação sobre ameaças e perseguições que teriam sido feitas contra familiares de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

De acordo com o relatório final, dois irmãos, sendo um deles militar da Marinha, foram identificados como os autores de 41 e-mails ameaçadores, enviados a partir de 25 de abril de 2024, direcionados ao trabalho da esposa do ministro.

Durante a apuração, autorizada pela Justiça, constatou-se que os suspeitos usaram duas contas de e-mail iniciais e, a partir delas, criaram várias outras para encobrir a origem das mensagens ameaçadoras.

Conforme a PF, o objetivo das ameaças era intimidar e restringir a atuação jurisdicional de Moraes, configurando o crime de abolição do Estado Democrático de Direito, com penas que variam entre quatro e oito anos de prisão, conforme o artigo 359-L do Código Penal. Além disso, as ameaças e perseguições serão tratadas em processos adicionais.