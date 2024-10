Ministros atendem pedido de Zeca, por ação em prol de assentados afetados por incêndios

O Governo Federal atendeu demanda apresentada pelo deputado estadual Zeca do PT e articulou ação emergencial de distribuição de cestas básicas para assentados da região de Itaquiraí, que tiveram sua produção comprometida por conta da seca e dos incêndios que afetam o Estado. A reivindicação foi apresentada pelo parlamentar para os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) em audiência realizada no mês de setembro, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A ação atendeu a famílias que atuam nos assentamentos Santo Antônio, Caburey, Itaquiraí, Santa Rosa, Guaçu, Tamakavi e Boa Sorte. Zeca do PT, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas na Casa de Leis, agradeceu ao Governo Federal por prontamente atender as demandas emergenciais dos assentados.

"Essa ação emergencial demonstra a sensibilidade do Governo Lula em dar suporte aos assentados que tiveram suas produções severamente impactadas por conta da seca e dos incêndios que ocorrem em nosso Estado. A distribuição dessas cestas básicas é um auxílio para que os trabalhadores se recuperem e retomem suas atividades", enfatiza Zeca do PT.

De maneira emergencial, o governador Eduardo Riedel também atendeu demanda apresentada por Zeca do PT e autorizou a distribuição de insumos para alimentação dos rebanhos da região de Itaquiraí, até a recuperação das áreas de pastagem que foram atingidas pelo fogo.

Zeca do PT já foi designado pela ALEMS para cumprir agenda oficial em Brasília (DF) para agradecer aos ministros pela ação emergencial executada em prol dos assentados de Mato Grosso do Sul. "Quero nessa oportunidade fazer um convite pessoal ao presidente Lula para que venha ao nosso Estado realizar a entrega de centenas de títulos definitivos da Reforma Agrária e lançamento da Primeira Área do Crédito Fundiário para nossos assentados", discursou Zeca do PT.