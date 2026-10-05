MS elege 24 deputados estaduais; veja a lista

Mato Grosso do Sul definiu neste domingo (4.out.26) os 24 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa (ALEMS) a partir da próxima legislatura. A relação reúne nomes de oito partidos, com o PL formando a maior bancada entre os eleitos.
Zé Teixeira (PL) foi o candidato mais votado para deputado estadual, com 53.788 votos. Na sequência aparecem Paulo Corrêa (PL), com 44.416; Caravina (PSDB), com 43.392; Zeca do PT (PT), com 42.166; e Coronel David (PL), com 41.451 votos.
André Puccinelli (MDB) ficou na sexta posição, com 40.504 votos. Tiago Botelho (PT) recebeu 39.183; Ângelo Guerreiro (PSDB), 37.702; Gianni Nogueira (PL), 36.067; e Gerson Claro (PP), 35.733 votos.
Odilon Ribeiro (PL) aparece na sequência, com 35.732 votos, seguido por Jamilson Name (PP), com 35.097; Londres Machado (PP), com 33.161; Hélio Peluffo (PP), com 31.407; e Daverson Matos (PL), com 30.562 votos.
Professora Gleice Jane (PT) recebeu 29.536 votos. Também foram eleitos André Salineiro (PL), com 28.396; Pedro Kemp (PT), com 27.625; e Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL), com 26.195 votos.
Completam a relação Professor Rinaldo Modesto (União), com 23.750 votos; Márcio Fernandes (PL), com 23.086; Professor Marcelo Miranda (PP), com 23.085; Renato Câmara (Republicanos), com 20.959; e Pedrossian Neto (Republicanos), com 19.463 votos.
Jamilson Name aparece na relação sob judice. A situação jurídica do candidato ainda pode interferir na confirmação definitiva da composição da Assembleia Legislativa.
RENOVAÇÃO
Dos 24 eleitos, 12 já ocupavam uma cadeira na ALEMS e foram reeleitos para a próxima legislatura. Outros 12 chegam à Casa pela primeira vez como deputados estaduais, o que representa uma renovação de 50% das cadeiras.
A nova composição da Assembleia Legislativa terá entre suas atribuições a análise e votação de projetos de lei estaduais, a fiscalização dos atos do Executivo e a apreciação das demais matérias de competência do Legislativo estadual.
LISTA DOS ELEITOS
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Zé Teixeira (PL) — 53.788 votos
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Paulo Corrêa (PL) — 44.416 votos
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Caravina (PSDB) — 43.392 votos
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Zeca do PT (PT) — 42.166 votos
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Coronel David (PL) — 41.451 votos
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André Puccinelli (MDB) — 40.504 votos
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Tiago Botelho (PT) — 39.183 votos
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Ângelo Guerreiro (PSDB) — 37.702 votos
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Gianni Nogueira (PL) — 36.067 votos
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Gerson Claro (PP) — 35.733 votos
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Odilon Ribeiro (PL) — 35.732 votos
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Jamilson Name (PP) — 35.097 votos
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Londres Machado (PP) — 33.161 votos
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Hélio Peluffo (PP) — 31.407 votos
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Daverson Matos (PL) — 30.562 votos
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Professora Gleice Jane (PT) — 29.536 votos
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André Salineiro (PL) — 28.396 votos
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Pedro Kemp (PT) — 27.625 votos
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Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL) — 26.195 votos
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Professor Rinaldo Modesto (União) — 23.750 votos
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Márcio Fernandes (PL) — 23.086 votos
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Professor Marcelo Miranda (PP) — 23.085 votos
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Renato Câmara (Republicanos) — 20.959 votos
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Pedrossian Neto (Republicanos) — 19.463 votos