MS elege 24 deputados estaduais; veja a lista

Mato Grosso do Sul definiu neste domingo (4.out.26) os 24 deputados estaduais que vão ocupar as cadeiras da Assembleia Legislativa (ALEMS) a partir da próxima legislatura. A relação reúne nomes de oito partidos, com o PL formando a maior bancada entre os eleitos.

Zé Teixeira (PL) foi o candidato mais votado para deputado estadual, com 53.788 votos. Na sequência aparecem Paulo Corrêa (PL), com 44.416; Caravina (PSDB), com 43.392; Zeca do PT (PT), com 42.166; e Coronel David (PL), com 41.451 votos.

André Puccinelli (MDB) ficou na sexta posição, com 40.504 votos. Tiago Botelho (PT) recebeu 39.183; Ângelo Guerreiro (PSDB), 37.702; Gianni Nogueira (PL), 36.067; e Gerson Claro (PP), 35.733 votos.

Odilon Ribeiro (PL) aparece na sequência, com 35.732 votos, seguido por Jamilson Name (PP), com 35.097; Londres Machado (PP), com 33.161; Hélio Peluffo (PP), com 31.407; e Daverson Matos (PL), com 30.562 votos.

Professora Gleice Jane (PT) recebeu 29.536 votos. Também foram eleitos André Salineiro (PL), com 28.396; Pedro Kemp (PT), com 27.625; e Lucas de Lima do Amor Sem Fim (PL), com 26.195 votos.

Completam a relação Professor Rinaldo Modesto (União), com 23.750 votos; Márcio Fernandes (PL), com 23.086; Professor Marcelo Miranda (PP), com 23.085; Renato Câmara (Republicanos), com 20.959; e Pedrossian Neto (Republicanos), com 19.463 votos.

Jamilson Name aparece na relação sob judice. A situação jurídica do candidato ainda pode interferir na confirmação definitiva da composição da Assembleia Legislativa.

RENOVAÇÃO

Dos 24 eleitos, 12 já ocupavam uma cadeira na ALEMS e foram reeleitos para a próxima legislatura. Outros 12 chegam à Casa pela primeira vez como deputados estaduais, o que representa uma renovação de 50% das cadeiras.

A nova composição da Assembleia Legislativa terá entre suas atribuições a análise e votação de projetos de lei estaduais, a fiscalização dos atos do Executivo e a apreciação das demais matérias de competência do Legislativo estadual.

LISTA DOS ELEITOS