"O jogo vai começar", avisa Lula em discurso após o 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, na noite deste domingo (4.out.26), que o segundo turno das eleições presidenciais será a “prova dos nove” e declarou que pretende derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pelo Palácio do Planalto.

O resultado do 1º turno confirmou Lula e Flávio como os dois candidatos que disputarão a Presidência da República em 25 de outubro.

Durante discurso após a confirmação do resultado, Lula reconheceu que esperava vencer a eleição já na primeira etapa, mas afirmou que a disputa ainda está aberta.

“O resultado muitas vezes é inesperado, a gente nunca consegue tudo aquilo que a gente queria. Confesso que estava convencido de que ia ganhar as eleições em primeiro turno”, disse.

Segundo o presidente, a nova etapa da eleição será o momento de apresentar novamente suas propostas ao eleitorado brasileiro.

“O jogo vai começar. Estamos na prorrogação. Na prorrogação, nós vamos convencer o povo brasileiro da importância de continuarmos o projeto de desenvolvimento tecnológico, científico, exploração de terras raras e minerais críticos, e vamos mostrar o que vai ser o crescimento da nova indústria no Brasil”, afirmou.

“PROVA DOS NOVE”

Lula classificou o segundo turno como uma espécie de etapa decisiva para que os brasileiros comparem os dois projetos colocados em disputa.

Para o presidente, o resultado do primeiro turno não encerra a eleição e abre uma nova fase de diálogo com o eleitorado.

A declaração ocorre após a apuração confirmar uma disputa apertada entre os dois candidatos. Com 96,78% das urnas apuradas, Flávio Bolsonaro aparecia com 47,39% dos votos, enquanto Lula somava 44,74%.

A votação do dia 25 de outubro definirá quem comandará o país pelos próximos quatro anos.

BIOGRAFIA TENEBROSA DO FLÁVIO

O presidente também disse que pretende comparar sua trajetória com a de Flávio Bolsonaro. Ao se referir ao adversário, Lula afirmou que ele tem uma “biografia tenebrosa” e comentou as denúncias que vieram à tona nas últimas semanas.

“É uma biografia tenebrosa, com ligações tenebrosas, com suspeitas gravíssimas, com relação com os milicianos, com relação com o crime organizado, com relação com os assassinatos do Rio de Janeiro”, disse Lula.

“Também com a participação da criação do Banco Master, que resultou não apenas na maior corrupção desse país, mas também na maior orgia envolvendo políticos e autoridades desse país. Tudo isso vai ficar claro”, completou.

LULA QUER CONVENCER MAIS DE 33 MILHÕES

Um dos principais desafios apontados pelo presidente para o segundo turno será alcançar os eleitores que não participaram da votação deste domingo.

Mais de 33,3 milhões de brasileiros não foram às urnas, o equivalente a 21,07% do eleitorado.

Lula afirmou que pretende conversar com esse público e apresentar as diferenças entre seu projeto político e o de Flávio Bolsonaro.

A estratégia coloca a busca pelo eleitorado ausente como uma das frentes da campanha até o segundo turno.

Além dos votos dos candidatos eliminados, a disputa também deverá concentrar esforços na parcela do eleitorado que não compareceu às urnas.

DESENVOLVIMENTO E NOVA INDÚSTRIA

No discurso da noite deste domingo, Lula destacou áreas que pretende colocar no centro de sua campanha para o segundo turno.

Entre elas estão desenvolvimento tecnológico e científico, exploração de terras raras e minerais críticos e fortalecimento da indústria brasileira.

Ao falar sobre o futuro do país, o presidente defendeu a continuidade do projeto que vem apresentando durante a campanha.

A estratégia busca associar a candidatura a uma agenda de desenvolvimento econômico e tecnológico, com investimentos em setores considerados estratégicos para a economia nacional.

“O jogo vai começar”, afirmou Lula ao tratar da nova etapa da disputa.

DISPUTA ENTRE DOIS PROJETOS

A eleição presidencial agora passa a ser definida entre Lula e Flávio Bolsonaro.

De um lado, Lula tenta conquistar um quarto mandato presidencial e ampliar sua trajetória política no comando do país.

Caso seja eleito, aos 81 anos, será o primeiro brasileiro a ocupar a Presidência da República por quatro vezes.

Do outro, Flávio Bolsonaro, aos 45 anos, tenta suceder politicamente o pai, Jair Bolsonaro, que ocupou a Presidência entre 2019 e 2022.

A disputa também coloca em confronto dois projetos políticos distintos e conhecidos do eleitorado brasileiro.

Lula busca apresentar sua candidatura como continuidade de uma agenda de desenvolvimento, investimentos e fortalecimento da indústria.

Flávio Bolsonaro representa a continuidade do campo político associado ao bolsonarismo.

SEGUNDO TURNO SERÁ EM 25 DE OUTUBRO

A confirmação do segundo turno foi anunciada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite deste domingo (4), quando 96,78% das urnas haviam sido apuradas.

Flávio Bolsonaro terminou essa etapa à frente, com 47,39%, enquanto Lula registrava 44,74%.

A diferença registrada no primeiro turno, entretanto, não define o resultado final da eleição.

Os eleitores voltarão às urnas em 25 de outubro para escolher entre os dois candidatos.