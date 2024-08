Pai de Guilherme Boulos é um renomado médico infectologista

Durante um debate promovido pela Band entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, mencionou repetidamente seus pais, o que despertou o interesse em conhecer mais sobre o pai do candidato.

Marcos Boulos, pai de Guilherme, é um renomado médico infectologista. Nascido em São Paulo em 1945, ele é filho de pai libanês e mãe paulista e passou parte de sua infância e adolescência em Santo Anastácio, no interior de São Paulo, conforme informações do Museu da Pessoa. Para auxiliar sua família, Marcos começou a dar aulas de matemática enquanto ainda cursava o pré-vestibular e continuou a lecionar durante a faculdade de Medicina em Sorocaba. Após a graduação, mudou-se para São Paulo e especializou-se em pesquisas sobre malária na Universidade de São Paulo (USP).

Ao longo de sua carreira, Marcos Boulos trabalhou no setor público e foi um dos pioneiros no tratamento da AIDS no Brasil. Ele concentrou seus estudos em doenças tropicais que afetam populações mais vulneráveis, como malária e febre amarela, e realizou consultorias na região amazônica e em países africanos.

Em uma entrevista à revista Piauí em 2018, Marcos Boulos expressou que sua experiência profissional moldou sua orientação política, afirmando que a atuação em saúde pública naturalmente o levou a se preocupar com justiça social. Durante a pandemia de covid-19, ele também se destacou por seu papel ativo na luta contra a disseminação de informações falsas sobre a doença.