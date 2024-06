Pastor bolsonarista é expulso do Muro das Lamentações em Israel

O bolsonarismo virou motivo de chacota internacional neste domingo (23.jun.24). O pastor evangélico Alan Chaves, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ao Muro das Lamentações em Jerusalém, Israel, e tentou pregar sobre Jesus Cristo em um dos locais mais sagrados para o judaísmo.

Acontece que os judeus não cultuam Jesus como é feito entre os evangélicos. Tal como é observado em manifestações bolsonaristas, em que evangélicos, totalmente alheios à realidade, tentam se associar a Israel através da religião, Alan Chaves tentou impor sua fé diante dos presentes, mas acabou frustrado.

O pastor foi cercado por crianças que cantavam, para abafar sua pregação, músicas judaicas. Enquanto isso, adultos exibiam cópias do Torá, o livro sagrado do judaísmo, para tapar a Bíblia que Alan Chaves segurava enquanto repetia, em inglês macarrônico, frases como "Jesus is wonderful" ("Jesus é maravilhoso") e "Jesus is alive" ("Jesus está vivo").

Assista:

Pastor bolsonarista foi até o Muro das Lamentações em Israel para mostrar seu apoio ao Estado de Israel e orar pelos judeus. Foi hostilizado e convidado a se retirar!

A burrice está no DNA bolsonarista. pic.twitter.com/GW6Ys1oouM — Pastor Mala (@Prmalaoficial) June 24, 2024

Fonte: Revista Fórum.