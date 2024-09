Paulistas podem eleger coach 'ladrão de velhinhos' como próximo prefeito

O debate desta 3ª.feira (17.set.24) para a Prefeitura de São Paulo, promovido pelo portal UOL e pela RedeTV!, foi icônico com o candidato José Luiz Datena (PSDB) se referindo ao coach Pablo Marçal (PRTB) como 'ladrão de velhinhos'. “O jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a Justiça. Não tem outro caminho. Essa é a realidade. Você vai responder na Justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim”, disse Datena,

Datena falou sobre a cadeirada que deu nas costas de Marçal após ser ofendido pelo coach no debate da TV Cultura, no domingo (17.set.24). “Você pode me provocar da forma que você quiser, que eu não vou partir para a agressão com você. Eu não bato em covarde duas vezes. Covarde apanha uma vez só. Eu não vou fazer isso”, prosseguiu o tucano.

um clima de hostilidade e ofensas. O candidato Pablo Marçal (PRTB) iniciou o confronto lembrando da agressão que sofreu no último encontro, quando levou uma "cadeirada" do adversário José Luiz Datena (PSDB).

Ainda sobre a agressão contra Marçal, Datena mencionou alguns juristas que, segundo ele, “já consideraram [o episódio] como legítima defesa da honra”.

“Cadeirada quem levou fui eu, por ter sido acusado de um crime hediondo em um processo que já está arquivado e que nem falava em estupro. Isso é a pior cadeirada que um cidadão pode receber. “Eu fui atacado de forma vil, canalha e absurda”, justificou Datena.

Datena se refere a ficha de condenado de Marçal que em 2010, foi sentenciado a quatro anos e cinco meses de prisão por roubar idosos e aposentados. A decisão foi expedida pela Justiça Federal de Goiás.

A quadrilha a qual Pablo Marçal integrava, criava sites falsos de bancos e enviava cobranças de inadimplência para as vítimas, que acabavam informando seus dados pessoais. Atualmente Marçal declarou bens de R$ 169,5 milhões à Justiça Eleitoral. Seus bens consistem em terrenos, um espaço comercial, ações em empresas e investimentos, divididos da seguinte maneira:

— sociedade ou participação em 12 empresas — R$ 81,6 milhões; Investimentos — ações e aplicações — R$ 82,8 milhões.

A equipe atual da campanha de Marçal tem um “coordenador da área de saúde”, Francisco Cardoso, médico defensor da cloroquina na pandemia. Sem vergonha alguma eles dizem que, caso vençam as eleições na cidade de São Paulo, investirão no negacionismo, rejeitando vacinas para crianças e adultos.