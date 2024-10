Perfil falso e vídeo adulterado: Checazap entra na reta final

Estamos na reta final das eleições de 2024, mas ainda tem muita desinformação circulando pelas redes sociais e grupos de mensagens. De perfil falso oferecendo dinheiro em troca de propaganda irregular, em Cuiabá, a vídeo adulterado durante o Círio de Nazaré, em Belém: está tudo no Checazap, o programa liderado pela Énois que combate a desinformação nas eleições de 2024 em parceria com 10 iniciativas de jornalismo local de todas as regiões do Brasil e apoio da Google News Initiative.

A edição desta semana também tem verdade que parece mentira e verdade que era melhor ser mentira. Em Porto Alegre, o candidato à reeleição, muito próximo ao bolsonarismo, aparece em vídeo antigo homenageando Che Guevara na Câmara de Vereadores. Já em Campo Grande, a também candidata à reeleição, que oficialmente afirma respeitar todas as religiões, foi gravada tecendo comentários ofensivos e preconceituosos ao se referir às religiões de matriz africana.

Confira a seguir um resumo das checagens da semana:

Mato Grosso

O Coletivo Com_Texto verificou que circula de maneira descontextualizada um print de uma publicação na rede social X na qual Lúdio Cabral (PT), candidato à prefeitura de Cuiabá, fala sobre a possibilidade de denunciar bolsonaristas do estado envolvidos nos ataques de 8 de janeiro em Brasília. O Com_Texto também constatou que é falso um perfil utilizado para oferecer dinheiro a eleitores em troca de divulgação de propaganda eleitoral irregular.

Mato Grosso do Sul

Circulou durante a semana passada no Instagram e WhatsApp um vídeo no qual a atual prefeita de Campo Grande e candidata à reeleição, Adriane Lopes (PP), faz comentários ofensivos e preconceituosos ao se referir às religiões afro-brasileiras como práticas de “ímpios”. O TeatrineTV confirmou que o vídeo não foi alterado, nem manipulado, ou seja, a declaração contendo intolerância religiosa é real. O Teatrine também checou a realização do evento “Mulheres que Transformam”, em apoio à candidatura de Adriane Lopes, na quinta-feira (17). O encontro, que contou com nomes como Damares Alves e Michelle Bolsonaro, ocorreu em organização religiosa, o que caracteriza infração eleitoral.

Pará

A Carta Amazônia verificou ser falso um vídeo que circula por alguns grupos de WhatsApp, no qual uma multidão aguarda a passagem da santa em frente à Estação das Docas durante a tradicional Varanda de Nazaré, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é vaiado e chamado de “ladrão” e “cachaceiro”. O vídeo foi gravado no último domingo (13), mas os xingamentos contra Lula não estão no registro original. A Carta também encontrou inconsistência em uma denúncia de suposto uso de servidores da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) em atos de campanha do candidato à prefeitura de Belém Igor Normando (MDB). De todos os nomes citados no vídeo verificado, apenas um consta em lista de contratados pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS) realizado em 2021.

Rio Grande do Sul

O Sul21 explica que o atual prefeito de Porto Alegre e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), mentiu em debate realizado na última quarta-feira (16). Melo negou a existência de uma investigação sobre suspeita de corrupção no Hospital da Restinga. No entanto, um inquérito foi aberto pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público para tratar do tema, como mostra reportagem do Matinal, publicada no dia 3 de outubro. Já um vídeo antigo que circula nas redes sociais nesta reta final de campanha é verdadeiro. Nas imagens, Melo homenageia Che Guevara – um dos líderes da Revolução Cubana. Recuperada no cenário eleitoral de 2024, a fala parece inverossímil, mas não é.

O Nonada checou uma entrevista em que Bolsonaro volta a trazer desinformação sobre pessoas trans e “ideologia de gênero”. O ex-presidente errou ao considerar “uma ameaça para as crianças” o objetivo estratégico V do Programa Nacional de Direitos Humanos, onde consta “reconhecer e incluir nos sistemas de informação do serviço público todas as configurações familiares constituídas por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, com base na desconstrução da heteronormatividade”.

São Paulo

A Transmídia detalha a partir de uma entrevista com Solluá Borges de Souza, pesquisadore da Unicamp, até onde podem chegar as promessas de candidatos eleitos com agenda anti-trans, que afetam os direitos dessa população e foram destaque na campanha de vários vereadores pelo Brasil. A Transmídia, que acompanha o processo eleitoral mais de perto em São Paulo, também conversou com pessoas de outros estados para entender melhor como enxergam esse momento nos seus territórios.

O Diversidade nas Redações – Desinformação e Eleições reúne 10 iniciativas de diferentes estados para combater a desinformação nas eleições municipais. Aproveite para republicar as checagens e fazer a contracorrente de informação chegar aos eleitores. Todo o conteúdo é livre para republicação, desde que citado o Checazap e as organizações responsáveis como fonte. Para mais informações, entre em contato com jessica@enoisconteudo.com.br.