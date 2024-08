Ponta Porã: candidatos iniciam campanha com incentivo de Lula

O incentivo do presidente Lula é o trunfo diferenciado do empresário Carlos Bernardo (PDT) para a disputa da Prefeitura de Ponta Porã. Diretor-executivo da Faculdade de Medicina da Universidade Central do Paraguai (UCP), ele vai lançar sua campanha no próximo sábado, 24, às 9h, em um ato popular juntamente com a candidata a vice-prefeita Nady Lobato (PT) e os integrantes da chapa de concorrentes à Câmara de Vereadores.

Há uma grande expectativa em torno da candidatura de Carlos da UCP, não apenas pela sua proximidade com Lula, mas também em virtude do papel histórico que vem cumprindo na modernização e na qualificação do ensino superior na fronteira Brasil-Paraguai. Nos municípios da região, as faculdades abrigam cerca de 10 mil estudantes, a grande maioria oriunda de diversas partes do território brasileiro.

Fundador e CEO das faculdades de Medicina, Carlos Bernardo leva adiante outros projetos, um deles o da construção do Hospital Binacional de Fronteira. A ideia é edificar um centro hospitalar dos mais espaçosos, dotado das mais avançadas tecnologias, bem na divisa entre Ponta Porã, no Brasil, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Com atendimento via SUS e assistência para as diversas especialidades, o hospital é projetado para ser financiado pela Itaipu Binacional.

PROJETO REVOLUCIONÁRIO - Além do presidente Lula e dos ministérios já consultados por Carlos, o presidente da Itaipu, Ênio Verri, aderiu à iniciativa que Carlos Bernardo vem defendendo há dois anos. É um projeto revolucionário, que não está limitado aos fatores Saúde & Medicina, mas abraça também questões de economia e de inclusão, com diversos elementos geradores de emprego e renda, especialmente no comércio e nos serviços.

Com semelhante visão, Carlos da UCP pretende criar e implantar um Núcleo ou Complexo Industrial, estruturado para fortalecer tanto os antigos empreendimentos como os novos negócios, fomentando a diversidade da economia e potencializando as vocações locais. Estes ingredientes dão à campanha um conteúdo rico e diferenciado, que para a população qualifica o debate e o processo de escolha. O ato de lançamento será na Avenida Brasil, 3.282, a partir das 9h.